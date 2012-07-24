همکاری شهروندان برای افزایش فضای سبز در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا فرخی گفت: در این طرح طی فراخوانی از شهروندان جهت نگهداری و افزایش فضای سبز دعوت به همکاری می شود.

وی افزود: در مرحله بعدی با همکاری شهرداران نواحی، نقاطی که باغ یا زمینهای قابل استفاده جهت احداث فضای سبز با مساحت 1000 تا 2000 متر است، شناسایی و به احداث فضای سبز قابل استفاده برای شهروندان تبدیل می شود.

فرخی با اشاره به همکاری و تعامل شهروندان در اجرای مو فقیت آمیز این طرح گفت: از شهروندان تقاضا داریم، در صورتیکه نقاطی در محله زندگی شان جهت ایجاد فضای سبز مناسب است به معاونت امور شهری این منطقه معرفی کنند.

وی با اشاره به مشارکت شوریاران برای گسترش این طرح تصریح کرد: امیدوارم با همکاری شهرداری و مردم، منطقه 8 به سبزترین نقطقه تهران تبدیل شود.