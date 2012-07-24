تفاهمنامه استرداد مجرمان میان ایران و عربستان امضا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبرصالحی در حاشیه جلسه کمیسیون‌ امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جمع خبرنگاران در خصوص علت حضورش در نشست این کمیسیون افزود: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیشترین ارتباط را با وزارت امور خارجه دارد و هرچند وقت یک بار به این کمیسیون می‌آئیم تا در برخی موارد گزارش کار و در مواردی نیز به سؤالات پاسخ دهیم.



وزیر امور خارجه ادامه داد: امروز هم چند سؤال مطرح و سعی شد پاسخ‌های مناسب داده شود .



وی اضافه کرد: از دیگر موضوعات این جلسه بررسی مسائل منطقه و اتفاقاتی که در دنیا رخ می‌دهد از جمله موضوع میانمار بود و در جلسه بعدازظهر هم موضوع سوریه مطرح می‌شود.



صالحی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اعدام تعدادی ایرانی در عربستان گفت: متاسفانه 18 نفر از هموطنان ما در آنجا اعدام شدند و جرمی که برای آنها اعلام کردند انتقال مقادیر زیادی مواد مخدر به عربستان بوده است.



وی افزود: پارسال 700 ایرانی را از آسیای شرقی تا حوزه خلیج فارس آزاد کردیم که متاسفانه نزدیک 99 درصد این موارد مربوط به قاچاق مواد مخدر بوده است.



صالحی ادامه داد: البته این افراد عده قلیلی هستند که چنین اقداماتی انجام می‌دهند که هم اعتبار جمهوری اسلامی ایران را خدشه دار می‌کنند و هم خودشان گرفتار می‌شوند.



وی گفت: البته به رغم همه این موارد ، ما در وزارت امور خارجه موظفیم به کمک ایرانی‌های گرفتار در خارج از کشور بشتابیم.



صالحی با ابراز امیدواری به اینکه دیگر شاهد اینگونه مسائل نباشیم افزود: تفاهم‌نامه‌ای آماده شده که قرار است دو طرف ایران و عربستان امضا کنند و بر اساس آن استرداد مجرمان اعمال می شود تا مجرمان و محکومان در کشورهای خود مشمول مجازات شوند.



وزیر امور خارجه در ادامه گفت:‌ علاقه مندیم با همه همسایگان بهترین روابط را داشته باشیم.



وی افزود: ما در پی صلح و ثبات و امنیت در منطقه هستیم زیرا منطقه به اندازه کافی شاهد مشکلات فراوان است که کشورها را از هم دور می کند و در این شرایط وظیفه دستگاه های سیاست خارجی کشورهای منطقه باید این باشد که کشورها را به هم نزدیک کند.



صالحی در خصوص برگزاری اجلاس جنبش غیرمتعهدها در تهران نیز گفت: این جنبش120 عضو دارد و انتظار داریم تعداد قابل توجهی از سران کشورها در آن شرکت کنند البته معمولا در اجلاس ها همه سران کشورهای عضو حضور نمی یابند .