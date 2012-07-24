به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم نصرالهی با صدور نامه ای به دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی و انقلاب اسلامی افزود: دستگاههای اجرایی استان برنامه های 10گانه عفاف و حجاب را سرلوحه کار قرار دهند فعالیت های انجام شده را مستند سازی و برای ارائه به تیم های ارزیابی که به دستگاه های اعزام می شوند، آماده کنند

وی با بیان اینکه این دستور العمل از سوی ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشورصادر شده، اضافه کرد: دستگاه ها می توانند برای برگزاری همایشها، کارگاه های آموزشی، نشستهای پرسش و پاسخ، ارائه مشاوره اخلاقی، خانوادگی و دینی، طراحی و تولید آثار علمی، هنری، فرهنگی، تولید فیلم یا انیمیشن، برپایی مسابقه کتابخوانی و نمایشگاه در خصوص ترویج فرهنگ حجاب و عفاف اقدام کنند.



نصرالهی تشویق مدیران و کارکنان فعال در حوزه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، تبلیغات محیطی، راهنمایی و ارشاد مراجعان نسبت به رعایت شئونات اسلامی، برگزاری جلسات ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و بازرسی از واحدهای تابعه را از دیگر اقدامات دستگاه های اجرایی دستورالعمل برنامه های 10 گانه ترویج فرهنگ و عفاف و حجاب عنوان کرد.



وی بیان کرد: دشمن برای تضعیف فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه اسلامی حرکتهای مذبوحانه شدیدی آغاز کرده بنابراین حفظ و تقویت این فرهنگ اثرگذار وظیفه همگانی است.



معاون سیاسی و امنیتی استاندار مرکزی تاکید کرد: ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از مولفه های اصلی و شناسنامه مسلمانان است زیرا وجود این مهم موجب خنثی شدن توطئه های فرهنگی دشمنان علیه اعتقادات و بنیان خانواده در ایران اسلامی می شود.