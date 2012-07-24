شورای عالی بسیج کارگری استان اردبیل تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین منوری بعد از ظهر سه شنبه در جمع روسای پایگاه های بسیج کارگری واحدهای استان اضافه کرد: نخستین جلسه این شورا نیز به منظور هماهنگی در آینده ای نزدیک در اردبیل برگزار خواهد شد.

به گفته وی شورای عالی بسیج کارگری استان در راستای کمک به تحقق آرمانها و اهداف انقلاب اسلامی و پیگیری رهنمودهای مقام معظم رهبری در جامعه بسیج کارگری تشکیل می شود.

منوری افزود: استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود در عرصه های کار و تولید برای دستیابی به افق برنامه 20 ساله با بهره گیری از توانمندیهای نخبگان و فرهیختگان از دیگر اهداف این شورا است.

رئیس شورای عالی کارگری استان یادآور شد: وظایف این شورا پیگیری کردن رهنمودها و انتظارات مقام عظمای ولایت در جامعه بسیج کارگری و ارائه راهکارهای مناسب برای تحقق راهبردهای مصوب سازمان بسیج کارگری است.

وی اتخاذ سیاستهای مناسب در خصوص ارتقا و افزایش تعامل و هم افزایی سازمانی و برنامه ای با سایر اقشار کارگری و جامعه را از دیگر وظایف مهم و اصلی این شورا برشمرد.

منوری همچنین در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز مرحله مقدماتی فرایند ثبت نام کارگران و گروههای کار نمونه در جشنواره امتنان استان اردبیل خبر داد.

وی عنوان کرد: کارگران و گروههای کار واحدهای تولیدی استان که دارای اختراع، ابتکار، نوآوری و کار خلاق و شایسته هستند، می توانند برای نام نویسی و شرکت در عرصه رقابتی مرحله مقدماتی این جشنواره از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره ثبت نام کنند..