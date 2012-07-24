دوره آموزشی خادمین فرهنگی حضرت زهرا (س) در تبریز برگزار می شود

جواد کریم نژاد مدیر مسئول موسسه فرهنگی هنری نغمه آفرینش بعد از ظهر امروز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: این دوره با همت بنیاد فرهنگی حضرت زهرا(س) و بسیج مسجد شعبان برگزار می شود.

وی افزود: هدف از این دوره فعال سازی گروه های زیر مجموعه دوره های آموزشی تخصصی در رشته های فرهنگی هنری و شبکه و رایانه است که از مجموع دوره های مفاتیح با عنوان متاح یک اجرا می شود.

کریم نژاد تصریح کرد: با توجه به اینکه مساجد پایگگاه مهمی برای بسط هنر دینی و معرفی اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی و یکی از بسترهای فعال در زمینه کارهای فرهنگی است وجود نیروهای متخصص با کارآیی لازم در آنها ضروری است.

وی ادامه داد: منابع انسانی تربیت یافته اسلامی ، یکی از مهمترین ثروت های یک سازمان پویا و از ارکان مهم توسعه و پیشرفت هر جامعه به شمار می رود از این رو دوره های مذکور با طراحی هوشمندانه برای ارتقاِ سطح فرهنگی جامعه هدف اجرا می شود.

مدیر مسئول موسسه فرهنگی هنری نغمه آفرینش تصریح کرد: در این دوره از طرح 120 نیروی فرهنگی مدهبی مساجد استان با همکاری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان طی امتحانی به 100 سوال در زمینه هنر ، تست هوش ف احکام و استفتائات ، فرهنگ و مدیریت فرهنگی و ماه رمضان پاسخ داده و افرادی که نمره قبولی کسب کنند در دوره های طراحی شده حضور خواهند یافت.

این دوره امروز سه شنبه از ساعت 17 تا 18 و 30 دقیقه برگزار می شود.