افزایش مرگ ناشی از سوختگی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، پزشکی قانونی مازندران اعلام کرد: مرگ و میر ناشی از سوختگی در دوماهه نخست امسال در مازندران در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.



در دوماهه نخست امسال 22 نفر بر اثر سوختگی (11 مرد و 11 زن)جان خود را از دست دادند، این در حالی است که در دو ماهه سال گذشته در مازندران مرگ و میر ناشی از سوختگی 16 نفر(هشت مرد و هشت زن) بوده‌ است.



در دوماهه نخست امسال استان های تهران (47 کشته)، خوزستان (45 کشته) و اصفهان (48 کشته) بیشترین موارد فوت بر اثر سوختگی و استان های تهران و اصفهان به ترتیب با 36 و 13 کشته بیشترین آمار مرگ بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن را به خود اختصاص می دهند.



اعزام کاروان راهیان نور به مناطق غرب کشور

اداره کل راه و شهرسازی مازندران، در راستای ترویج و نشر فرهنگ ارزشمند دفاع مقدس و یادآوری حماسه ها و ایثارگری های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس کاروان زیارتی راهیان نور به منطقه غرب و شمال غرب را با حضور کارکنان و خانواده های آنان اعزام کرد.



با توجه به اهمیت و نگاه ویژه مقام معظم رهبری به جبهه های غرب و شمال غرب کشور کاروانی زیارتی در قالب راهیان نور توسط این اداره کل به منظور ترویج و نشر فرهنگ ارزشمند دفاع مقدس و یادآوری حماسه ها و ایثارگری های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس به این مناطق اعزام شد.



کاروان راهیان نور این اداره کل به مدت پنج روز از تمامی مناطق جنگی در هشت سال دفاع مقدس از جمله کردستان ( مزار شهدای گمنام دریاچه زریوار) ، سنندج، مریوان بازدید و از نزدیک با رشادتها و فداکاریهای بزرگ مردان حماسه و ایثار آشنا شدند.



بهسازی و آسفالت راههای روستایی شهرستان قائمشهر



سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان قائم شهر، از بهسازی و آسفالت راههای روستایی این شهرستان توسط این اداره با اعتباری بالغ بر هزار و 350 میلیون ریال خبرداد.



محمد مهدی خناری افزود: راه روستایی به عنوان قسمتی از توسعه روستایی، یکی از فعالیتها و وظایف وزارت راه و شهرسازی را تشکیل می دهد که شامل احداث و آسفالت و نگهداری راههای روستایی اعم از ترمیم و لکه گیری آسفالت ، خط کشی راههای آسفالته ، نصب علائم ، شانه سازی و پاکسازی حریم راههای روستایی است.



وی یادآورشد: از این رو این اداره در راستای برنامه های اجرایی خود اقدام به بهسازی و آسفالت راههای روستایی سمناکلا، پهناجی، باغدشت،گاوان آهنگربه طول دو هزار و 150 متر با اعتباری بالغ بر هزار و 350 میلیون ریال کرده است.