  1. سیاست
۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۵۸

کدخدایی: موضوع کمیسیون ملی انتخابات برای نظارت بر کار دولت است

کدخدایی: موضوع کمیسیون ملی انتخابات برای نظارت بر کار دولت است

سخنگوی شورای نگهبان با بیانا ینکه موضوعی که در حال حاضر تحت عنوان تشکیل کمیسیون ملی انتخابات و یا هیئت ملی انتخابات مطرح می شود، برای نظارت بر عملکرد دولت در انتخابات است، گفت: نباید از این بحث ها بهراسیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی که در یکی از برنامه های رادیوی سراسری در خصوص اصلاح قانون انتخابات صحبت می کرد، گفت: اگر اجرای قانون انتخابات به معنای وظایف اجرایی قوه مجریه بدانیم براساس اصل(60) قانون اساسی طبیعتا نمی توان آن را از قوه مجریه سلب کرد.

وی تصریح کرد: بحث های اخیر به نوعی مربوط به نظارت بر انجام وظایف دولت است که در همین راستا طرح هایی مثل تشکیل کمیسیون ملی و هیئت ملی انتخابات مطرح می شود.

کدخدایی تاکید کرد: اگر انتخابات را امری اجرایی تلقی کرده و اجرای آن را از وظایف قوه مجریه بدانیم، نمی توانیم این حق را از قوه مجریه سلب کرده و به نهاد دیگری واگذاری کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه برخی بحث های تغییر نهاد انتخابات را سیاسی می دانند، تا حقوقی، گفت: انتخابات امری سیاسی است و جناح هایی که در امر انتخابات فعال هستند، برخی این فضا را دامن می زنند.

وی خاطر نشان کرد: ما نباید از این بحث ها هراسیده و حساسیت داشته باشیم و از اینکه نظر مخالفی مطرح شود ناراحت باشیم، بلکه باید اجازه دهیم نظرات مختلف مطرح شود تا تصمیمی به صلاح جامعه اتخاذ گردد.

کد مطلب 1657544

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