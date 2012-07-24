کدخدایی: موضوع کمیسیون ملی انتخابات برای نظارت بر کار دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی که در یکی از برنامه های رادیوی سراسری در خصوص اصلاح قانون انتخابات صحبت می کرد، گفت: اگر اجرای قانون انتخابات به معنای وظایف اجرایی قوه مجریه بدانیم براساس اصل(60) قانون اساسی طبیعتا نمی توان آن را از قوه مجریه سلب کرد.

وی تصریح کرد: بحث های اخیر به نوعی مربوط به نظارت بر انجام وظایف دولت است که در همین راستا طرح هایی مثل تشکیل کمیسیون ملی و هیئت ملی انتخابات مطرح می شود.

کدخدایی تاکید کرد: اگر انتخابات را امری اجرایی تلقی کرده و اجرای آن را از وظایف قوه مجریه بدانیم، نمی توانیم این حق را از قوه مجریه سلب کرده و به نهاد دیگری واگذاری کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه برخی بحث های تغییر نهاد انتخابات را سیاسی می دانند، تا حقوقی، گفت: انتخابات امری سیاسی است و جناح هایی که در امر انتخابات فعال هستند، برخی این فضا را دامن می زنند.

وی خاطر نشان کرد: ما نباید از این بحث ها هراسیده و حساسیت داشته باشیم و از اینکه نظر مخالفی مطرح شود ناراحت باشیم، بلکه باید اجازه دهیم نظرات مختلف مطرح شود تا تصمیمی به صلاح جامعه اتخاذ گردد.