برگزاری کارگاههای آشنایی با آثار مثبت روزه داری در جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی واحد سلامت این ناحیه بیش از 10 عنوان برنامه آموزشی درقالبهای کارگاه، مسابقه، ایستگاه قران خوانی، مراسم، اردوهای زیارتی، چکاپ پزشکی و غربالگری، قصه گویی در خانه های سلامت محلات چهارگانه برگزار می شود.

در همین راستا کارگاههای آموزشی با موضوعات تغذیه در ماه مبارک رمضان، تأثیر روزه داری بر سلامت روان، روشهای پیشگیری از چاقی در ماه مبارک رمضان، بایدها و نبایدهای روزه داری برای مبتلایان به بیماریهای خاص( دیابت، فشار خون و...) برگزار می شود.

اجرای طرح پیشگامان کار و فناوری در مدارس پیشوا

طرح پیشگامان کار و فناوری در مدارس شهرستان پیشوا با با توجه به رویکرد کتاب "کار و فناوری" که از سال تحصیلی جدید به عنوان یکی از کتابهای پایه ششم ابتدایی وارد مجموعه کتب آموزشی خواهد شد، اجرا می شود.

این طرح با استفاده از ظرفیت مدارس و دانش آموزان منطقه در کمیته فناوری مطرح و به اجرا گذاشته شده است.

در این طرح ابتکاری، دانش آموزان سال سوم رشته کامپیوتر هنرستانها در دوره کارورزی خود به عنوان هنرآموز به دانش آموزان سال پنجم که اولین ورودیهای پایه ششم ابتدایی هستند آموزشهای لازم را ارائه می دهند.

استفاده رایگان بانوان سرپرست خانوار از ورزشگاههای شمال تهران

به منظور غنی سازی اوقات فراغت و ارتقای سطح سلامت اقشار مختلف جامعه، بانوان سرپرست خانوار و فرزندان آنان از ورزشگاههای شمال تهران به طور رایگان استفاده می کنند.

با توجه به شروع فصل تابستان، اداره امور بانوان شهرداری منطقه یک تهران با همکاری اداره ورزش به تعداد 65 نفر به معرفی متقاضیان کلاسهای ورزشی به ورزشگاههای سطح منطقه در رشته های ورزشی مختلف به جز رشته های آبی اقدام کرد.

این برنامه تفریحی ورزشی طی مردادماه سال جاری در تمام ورزشگاههای سطح منطقه یک تهران اجرا می شود.

فاتحان مسابقات کشتی آزاد و فرنگی جوانان شهرری معرفی شدند

پیکارهای قهرمانی کشتی آزاد و فرنگی جوانان شهرستان ری زیر نظر هیئت کشتی با شرکت 85 کشتی گیر در سالن کوثر شهرری انجام و تیمهای صدری و کوثر با شایستگی بر روی سکوی قهرمانی ایستادند.

در رقابتهای کشتی آزاد دو تیم صدری و علی ابن ابی طالب(ع) برای قهرمانی رقابت نزدیکی با هم داشتند که در پایان تیم صدری گوی سبقت را با اختلاف پنج امتیاز ربود و با کسب 77 امتیاز بر سکوی قهرمانی قرار گرفت. تیم علی ابن علی طالب(ع) نیز با 72 امتیاز به نایب قهرمانی رسید و تیم سید الکریم(ع) با 26 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.