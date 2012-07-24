سوء مصرف مواد مخدر از عوامل اصلی اختلال در خانواده ها و ارتکاب جرم است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابراهیم قائد رحمتی امروز در نشست بررسی اثرات و پیامدهای اجتماعی مواد مخدر افزود: سوء مصرف مواد مخدر امروز نه تنها به دلیل اثرات زیان باری که بر افراد دارد بلکه به دلیل پیامدهای منفی آن برای جامعه به یک مسئله اجتماعی بسیار مهم و خطرناک تبدیل شده است.

وی اظهار داشت: عوامل زمینه ساز اجتماعی شامل بیکاری، سرخوردگی، نبود برنامه های جایگزین در زندگی جوانان محرکه های اصلی گرایش روزافزون به مواد مخدر است.

فرمانده نیروی انتظامی گیلان ادامه داد: مسئله مواد مخدر امروز به یک معضل اجتماعی تبدیل شده که در برخورد با آن باید همه گروهها و سازمانهای جامعه دخالت داشته باشند.

وی با تاکید بر ضرورت هوشیاری خانواده ها افزود: چرت زدن، تغییر در رفتار، دروغگویی، خستگی، بوی بدن دهان، تکلم نامفهوم و تغییر در الگوی خواب از نشانه های مصرف مواد مخدر است.

قائد رحمتی کمیته مقابله با ورود و عرضه مواد مخدر را یکی از چهار کمیته شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در گیلان نام برد و اظهارداشت: برگزاری جلسه های مختلف، ایجاد سامانکده معتادان در رشت با ظرفیت 20 نفر، ایجاد هفت مرکز مصوب ترک اعتیاد بهزیستی با 250 نفر و ایجاد یک مرکز نگهداری و بازپروری معتادان پرخطر از جمله عملکرد این کمیته است.

وی همچنین به آمار سال گذشته کشفیات انواع مواد مخدر در گیلان اشاره کرد و یادآور شد: بیشترین کشفیات مواد مخدر مربوط به تریاک و بیشترین رشد مصرف مواد مخدر با توجه به تغییر رویکرد مصرف کنندگان به شیشه اختصاص دارد.