گردهمایی کارشناسان فناوری خراسان رضوی در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر اجرایی نمایشگاه السیت 91 مشهد از برگزاری هیجدهمین گردهمایی کارشناسان حوزه فناوری و اطلاعات خراسان رضوی در مشهد خبر داد.

رحمان میرزائیان اظهار کرد: در حاشیه نمایشگاه السیت 91 برنامه های متنوع و جلسات و همایش های بسیاری در نظر گرفته شده است.

وی افزود: یکی از برنامه های پیش بینی شده برگزاری هیجدهمین گردهمایی کارشناسان حوزه فناوری و اطلاعات استان در حاشیه السیت 91 است.

پنجمین نمایشگاه السیت مشهد یکم لغایت چهارم شهریورماه سال جاری در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می شود.

آغاز مسابقات جام رمضان در پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد

همزمان با ماه مبارک رمضان، مسابقات جام رمضان در شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد آغاز شد.

مسئول برگزاری مسابقات جام رمضان گفت: این مسابقات در دو گروه کارکنان و ادارات سرخس و روستاها برگزار می شود.

عباس پرهیزگار با بیان اینکه این مسابقات در سالن ورزشی ایثار آغاز شده، تصریح کرد: گروه کارکنان شامل 14 تیم بوده که تیم های پالایشگاه به دو گروه هفت تیمی تقسیم و با هم به رقابت می پردازند.

وی ادامه داد: در گروه روستاها و ادارات شهرستان سرخس هشت تیم شامل سه تیم از روستاها، دو تیم از ادارات شهرستان و سه تیم منتخب از پالایشگاه خانگیران با هم به رقابت خواهند پرداخت.

ارسال 800 اثر به کنگره سراسری شعر رضوی

دبیر کنگره سراسری شعر رضوی از ارسال 800 اثر به کنگره سراسری شعر رضوی خبر داد و گفت: علاقه‌مندان تا 15 شهریور ماه فرصت دارند تا آثار خود را به این جشنواره ارسال کنند.

احمدسعیدی در خصوص این جشنواره گفت: کنگره سراسری شعر رضوی از برنامه های دهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) است که در دهه کرامت برگزار می شود.

سعیدی اظهار کرد: داوری توسط اساتید مجرب و متعهد انجام خواهد شد و دبیرخانه کنگره با توجه به حجم و نوع آثار رسیده از طریق هیات داوری و در چند بخش تعدادی از آثار را انتخاب و از صاحبان اثر جهت حضور و قرائت شعر در کنگره دعوت به عمل خواهد آورد.

اعتبارات پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر به صورت استانی توزیع می‌شود

دبیرکمیته فرهنگی پیشگیری شورای مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی گفت: برنامه و فعالیت‌های پیشگیرانه در صورتی منجر به تغییر رفتار و تأثیرگذاری می‌شوند که استمرار داشته باشند.

تهمینه شکیب در نشست این کمیته اظهارکرد: علاوه بر این محتوای برنامه‌ها نیز باید از جذابیت و سطح علمی لازم برخوردار باشد و نیازهای مخاطبین را نیز لحاظ کند.

وی با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها مانند سازمان تبلیغات اسلامی، پتانسیل‌های خوبی برای اثرگذاری اجتماعی در اختیار دارند گفت: روضه‌های خانگی و مجالس مذهبی که روحانیون و مبلغین به عنوان واعظ و مبلغ در آن حضور پیدا می‌کنند می‌تواند محل بسیار مناسبی برای تبلیغات پیشگیرانه باشد.

وی گفت:‌ بهزیستی آمادگی دارد مبلغین و وعاظ را در زمینه‌ پیشگیری از اعتیاد آموزش دهد تا آنها به نوبه‌ی خود مردم و حاضرین در مجالس مذهبی را با این آموزه‌ها آشنا سازند.

خدمات الکترونیکی باعث افزایش سرعت خدمات دهی شهرداری می شود

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد با بیان اینکه توسعه خدمات شهرداری به صورت الکترونیکی باعث افزایش سطح کیفی خدمات دهی به شهروندان می‌شود، گفت: الکترونیکی کردن خدمات شهرداری باعث افزایش سرعت خدمات رسانی به شهروندان می شود.

غلامرضا بصیری پور اظهارکرد: الکترونیکی کردن خدمات موجب تسریع و تسهیل در ارائه خدمات، روان سازی، افزایش دقت، کاهش ضریب خطا و همچنین افزایش بهره وری می شود.

وی تصریح کرد: شهر الکترونیک این امکان را برای ارائه ‌کنندگان خدمات شهری و همچنین خدمات ‌گیرندگان مهیا می‌کند تا آنها درکوتاه‌ترین زمان ممکن از بیشترین خدمات شهری و الزامات زندگی در یک کلانشهر توسعه‌یافته برخوردار شوند.

افتتاح مرکز آموزش شهید خبیری ویژه رانندگان بخش حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی

مدیر کل حمل ونقل وپایانه های خراسان رضوی از افتتاح مرکز آموزش شهید خبیری ویژه رانندگان و متصدیان بخش حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی خبر داد.

شهرکی ثانوی بیان کرد: امیدواریم با فرصتهایی که دراین مجموعه ایجاد می شود شاهد رشد وبالندگی رانندگی در زمینه آگاهی از قوانین ومقررات جاده ای باشیم.

وی تصریح کرد: این مرکز با هدف افزایش ارتقاء سطح آگاهی های عمومی وتخصصی بخش حمل ونقل جاده ای وباسرمایه گذاری بخش خصوصی باامکانات وتجهیزات آموزشی ورفاهی احداث شده است.

جشنواره بین‌المللی امام رضا(ع) فرصت طلایی آشنایی با آموزه‌های رضوی

عضو هیئت علمی جشنواره بین‌المللی امام رضا(ع) این جشنواره را فرصت طلایی آشنایی با آموزه‌های رضوی و معارف اهل بیت(ع) عنوان کرد.

مصطفی فقیه اسفندیاری با بیان اینکه بی‌تردید یکی از اقدامات شایسته و در خور تقدیر سال‌های اخیر برگزاری جشنواره امام رضا(ع) در سطح ملی و بین‌المللی است، اظهار کرد: در زندگی فردی و اجتماعی، امروز بیش از پیش آشنایی و اجرای آموزه‌های رضوی احساس می‌شود.

وی با اشاره به اینکه زندگی ائمه اطهار دارای ابعاد ارزشمند و سیره گرانمایه‌ای است، افزود: استفاده از سیره ائمه معصوم در زندگی و الگوپذیری از آنان می‌تواند به‌عنوان سرلوحه‌ای مطلوب در زندگی مردم مورد استفاده قرار گیرد و جشنواره در این زمینه گام‌های موثری برداشته است.