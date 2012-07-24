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۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۵۱

حجت الاسلام ابراهیمی:

30 مرکزکانون پرورش فکری در آذربایجان شرقی فعالیت می کنند

30 مرکزکانون پرورش فکری در آذربایجان شرقی فعالیت می کنند

تبریز – خبرگزاری مهر: مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی اعلام کرد: 30 مرکز شامل 25 مرکز ثابت و پنج مرکز سیار این مجموعه فرهنگی در مناطق مختلف استان فعالیت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الیاس ابراهیمی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در صورت تامین زمین مناسب فرهنگی و تربیتی،  راه اندازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان های هریس و اسکو نیز عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: مجوز راه اندازی پنج مرکز سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز اخذ شده که در صورت همکاری فرمانداران شهرستانهای واجد شرایط و تمهید زیرساخت های مناسب خدماتی، این مراکز راه اندازی و شروع به فعالیت خواهند کرد.

حجت الاسلام ابراهیمی با اشاره به انجام اقدامات موثر برای ترویج و تبیین برنامه های فراگیر کتاب و کتابخوانی در بین گروههای سنی کودکان و نوجوانان و شکوفاسازی استعدادهای نهفته تربیتی، هنری، فرهنگی یادآور شد: تولید آثار هنری با رویکرد فرایند محوری و نیز تلاش برای برآیندسازی آنها در جشنواره های مختلف در اولویت کاری قرار دارد.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی، از جذب و تحت پوشش قرار گرفتن تعداد بیش از شش هزار کودک و نوجوان استان در این کانون خبر داد و افزود: برای برخوردار سازی تمامی گروه های سنی جامعه مرکز عرضه و فروش انواع محصولات تولیدی فعالان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در کلانشهر تبریز تاسیس و راه اندازی شده است.

وی اضافه کرد: امروزه افراد مطرح در حوزه‌های فرهنگی، هنری و ادبی به طور عمده برخاسته از کانون و با کانون مرتبط بوده‌اند و این نشان از آن دارد که کانون جزو تاثیرگذارترین مراکز فرهنگی در کشور است و تا امروز توانسته پویا و با نشاط پیشرف کند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی حضور موفقیت آمیز این کانون در طول برگزاری هفته فرهنگی ایران در ترکیه را یادآور شد و گفت: آثار ادبی و هنری و تولیدات فرهنگی و نوآورانه اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تحسین کارشناسان و گروه های مخاطب ترک را به دنبال داشت به طوری که آنان بر استفاده از تجربیات ارزنده تربیتی، هنری و فرهنگی این کانون به شدت ابراز علاقه کردند.

حجت الاسلام ابراهیمی اظهار داشت : با استناد به اصل توزیع عادلانه مباحث تربیتی و فرهنگی در بخش های کم برخودار جامعه سعی می شود که شبکه های توزیع محصولات آموزشی، فرهنگی، هنری و تربیتی در مناطق اولویت دار شهری و روستایی گسترش یابد.    

کد مطلب 1657554

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