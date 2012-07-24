30 مرکزکانون پرورش فکری در آذربایجان شرقی فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الیاس ابراهیمی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در صورت تامین زمین مناسب فرهنگی و تربیتی، راه اندازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان های هریس و اسکو نیز عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: مجوز راه اندازی پنج مرکز سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز اخذ شده که در صورت همکاری فرمانداران شهرستانهای واجد شرایط و تمهید زیرساخت های مناسب خدماتی، این مراکز راه اندازی و شروع به فعالیت خواهند کرد.

حجت الاسلام ابراهیمی با اشاره به انجام اقدامات موثر برای ترویج و تبیین برنامه های فراگیر کتاب و کتابخوانی در بین گروههای سنی کودکان و نوجوانان و شکوفاسازی استعدادهای نهفته تربیتی، هنری، فرهنگی یادآور شد: تولید آثار هنری با رویکرد فرایند محوری و نیز تلاش برای برآیندسازی آنها در جشنواره های مختلف در اولویت کاری قرار دارد.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی، از جذب و تحت پوشش قرار گرفتن تعداد بیش از شش هزار کودک و نوجوان استان در این کانون خبر داد و افزود: برای برخوردار سازی تمامی گروه های سنی جامعه مرکز عرضه و فروش انواع محصولات تولیدی فعالان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در کلانشهر تبریز تاسیس و راه اندازی شده است.

وی اضافه کرد: امروزه افراد مطرح در حوزه‌های فرهنگی، هنری و ادبی به طور عمده برخاسته از کانون و با کانون مرتبط بوده‌اند و این نشان از آن دارد که کانون جزو تاثیرگذارترین مراکز فرهنگی در کشور است و تا امروز توانسته پویا و با نشاط پیشرف کند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی حضور موفقیت آمیز این کانون در طول برگزاری هفته فرهنگی ایران در ترکیه را یادآور شد و گفت: آثار ادبی و هنری و تولیدات فرهنگی و نوآورانه اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تحسین کارشناسان و گروه های مخاطب ترک را به دنبال داشت به طوری که آنان بر استفاده از تجربیات ارزنده تربیتی، هنری و فرهنگی این کانون به شدت ابراز علاقه کردند.

حجت الاسلام ابراهیمی اظهار داشت : با استناد به اصل توزیع عادلانه مباحث تربیتی و فرهنگی در بخش های کم برخودار جامعه سعی می شود که شبکه های توزیع محصولات آموزشی، فرهنگی، هنری و تربیتی در مناطق اولویت دار شهری و روستایی گسترش یابد.