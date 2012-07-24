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۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۵۹

بندعلیان:

نبود بودجه پروژه های فرون آباد را متوقف نکرد

نبود بودجه پروژه های فرون آباد را متوقف نکرد

پاکدشت - خبرگزاری مهر: شهردار فرون آباد با بیان اینکه پروژه های زیادی در این شهر افتتاح شده، گفت: نبود بودجه پروژه های فرون آباد را متوقف نکرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بندعلیان بعدازظهر سه شنبه در نشستی که با حضور فرهاد بشیری نماینده مردم شهرستان پاکدشت در مجلس شورای اسلامی، قربانعلی مقبلی فرماندارشهرستان و هیئت همراه، بخشدار مرکزی، مسئول فنی و شهرسازی شهرداری فرون ‌آباد تشکیل شد، مشکلات این شهرداری رامورد بررسی قرار داد.

وی افزود: بدون بودجه و تأمین نبودن هزینه ‌های مالی، پروژه‌های زیادی در فرون ‌آباد افتتاح شد زیرا تنها هدف این شهرداری خدمت به شهروندان است.

این مسئول بیان کرد: کارکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر از بدو تأسیس شهرداری در شهر فرون ‌آباد بسیار چشمگیر بوده به ‌نحوی که از آغاز فعالیت شهرداری با توجه به عدم درآمد‌زایی و نبود بودجه و تأمین نبودن هزینه های مالی، پروژه های بسیار زیادی در سطح شهر افتتاح و یا در شرف افتتاح است.

وی ادامه داد: شهرداری فرون ‌آباد در مجموع فعالیتهای خود سعی بر آن داشته تا در اجرای کارها و پروژه ‌های خود نهایت خلاقیت و کیفیت را داشته باشد و از کارهای تکراری پرهیز کند و بر‌اساس نیازمندیهای شهری اقدامات نو و جدیدی را انجام دهد.

در این نشست مشکلات شهرداری فرون آباد از سوی مسئولان این شهرداری بیان و در نهایت مقرر شد برای رفع آنها تصمیمات لازم اتخاذ شود.

کد مطلب 1657557

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