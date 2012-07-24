رضایی در حال مشورت است/فعالیتهای زودرس انتخاباتی به مصلحت نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محسن رضایی، در پی طرح برخی گمانه زنی ها در خصوص کاندیداتوری محسن رضایی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در تعدادی از رسانه ها دفتر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اطلاعیه ای صادر کرد که متن اطلاعیه به این شرح است :

بسمه تعالی

طی هفته ها و روزهای اخیر در رابطه با کاندیداتوری دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخابات ریاست جمهوری یازدهم مباحثی به میان امده که لازم است نکاتی را به شرح زیر به اطلاع عموم برسانیم :

1- همانطور که دکتر محسن رضایی بارها اعلام کرده اند هنوز تصمیمی برای کاندیداتوری در انتخابات آتی ریاست جمهوری نگرفته و در حال مطالعه و مشورت با صاحب نظران، کارشناسان و مسئولین مربوطه هستند در صورتی که ایشان به این تصمیم برسند در موقع مناسب آن را صریحا اعلام خواهند کرد.

2- اخیرا شایعاتی در برخی محافل رسانه ای درباره اینکه جلسه ای انتخاباتی با حضور آقایان دکتر رضایی ، دکتر لاریجانی و دکتر قالیباف منتشر شده که بشدت تکذیب می شود. لازم به ذکر است قریب به چهار سال است که این سه نفر هیچ جلسه مشترکی با هم نداشته اند و در رابطه با انتخابات آینده ریاست جمهوری صحبت نکرده اند. همچنین اینکه از سوی برخی گفته شده جناح خاصی دکتر رضایی را کاندیدای ریاست جمهوری می کند دروغی بیش نیست .

3- ایشان خود را یک اصولگرا و تابع رهبر معظم انقلاب می دانند و اگر هم کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شوند در این عرصه به صورت مستقل حضور خواهند یافت زیرا معتقدند دولت آینده باید از همه ظرفیت ها برای عبور از شرایط حساس کنونی کشور استفاده کند .

4- دکتر رضایی معتقد است اقدامات و فعالیتهای انتخاباتی زودرس، به مصلحت کشور نیست و افراد و جناح های سیاسی نباید در این خصوص عجله کنند.

در پایان از همه می خواهیم اخلاق سیاسی خود را هر چه بیشتر حفظ کرده و از قضاوتهای نادرست پرهیز نمایند تا از تکرار تجربه انتخابات گذشته جلوگیری شود.