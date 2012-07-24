اشتغال زایی 1252 نفر در بخش صنعت مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: هزار و 252 فقره اشتغالزایی، از ابتدای سالجاری در بخش صنعت استان صورت گرفته است.



مرتضی هاشم پور اظهار داشت: در چهار ماه اول سال 91، 61 فقره پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری 58 میلیارد تومان و اشتغال 1252 نفر صادر شده است.



وی ادامه داد: در این مدت 181 فقره جواز تاسیس با پیش بینی سرمایه گذاری 628 میلیارد تومان و پیش بینی اشتغال چهار هزار و 362 نفر صادر شده است.



آغاز احداث ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب قائم شهر

ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب قائم شهر، با حضور رئیس کل ،معاون اداری و مالی دادگستری مازندران و دیگر مسئولان استانی آغاز شد.



معاون اداری و مالی دادگستری استان مازندران در حاشیه افتتاح این پروژه گفت: به برکت انقلاب اسلامی، نظام در همه ابعادش رشد فزاینده ای داشت و به رغم اینکه همواره دشمنان هیچ توطئه ای رادریغ نداشته اند اما همیشه پاسخ معکوس گرفتند.

سید رحیم نجفی افزود: امروزهمه تحریم ها برای کشور به نعمت تبدیل خواهد شد ،زیرا تحریم باعث خودکفایی کشور در بخش های مختلف می شود.

وی ادامه داد: فضای فیزیکی حوزه های قضایی استان قبل از انقلاب 10 هزار و 226 متر مربع بوده و این فضا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به 71 هزار و 729 متر مربع در استان توسعه یافت که به عبارتی 700 درصد افزایش داشته است .

وی تصریح کرد: حوزه قائم شهر از جمله حوزه هایی است که با کمبود فضا مواجه بوده است.

ماه رمضان بهترین فرصت برای رسیدن به کمال است

امام جمعه گلوگاه گفت: ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای رسیدن به کمال انسانی و معنویت حقیقی است.

حجت الاسلام حسین رستمی، ماه رمضان را فرصتی مغتنم برای نزدیکی و تقرب به خدای متعال دانست و بیان نمود: در این ماه عزیز روحانیت خاصی بر جسم و روح انسان حاکم می شود.

وی افزود: آدم خاکی به واسطه همین تاثیرات و حالات روحانی، احساسی معنوی و آسمانی دارد و این خصوصیت برجسته ماه مبارک رمضان است.

امام جمعه گلوگاه با اشاره به اینکه همه مردم در این ماه میهمان خدا هستند، اذعان داشت: بنابراین سرچشمه همه فضایل و کرامات ماه رمضان، میزبانی خدای سبحان است.

برگزاری جشنواره و نمایشگاه علم تا عمل

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری گفت: سومین جشنواره و نمایشگاه علم تا عمل در راستای حمایت از کار و سرمایه ایرانی، شهریورماه سال جاری برگزار می شود.

احمد جمشیدی با اشاره به اینکه این جشنواره در شهریور ماه سال جاری مقارن هفته دولت طی چهار روز در تهران به صورت کشوری برگزار می گردد، بیان کرد: دبیر خانه جشنواره علم تا عمل در بنیاد نخبگان استان مستقر است.

جمشیدی با بیان اینکه فرصت ارائه طرح های دانش بنیان به جشنواره تا 10 مرداد ماه تمدید شده است، عنوان نمود: تا کنون 39 طرح به دبیر خانه جشنواره ارسال شده است.

رمضان بهترین فرصت برای تمرین تقواست



حجت الاسلامرضایی، امام جمعه کله بست با اشاره به آغاز ماه میهمانی خدا گفت: ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای تمرین تقواست.



وی تقوا را از جمله ویژگی های ممتازی دانست که با تمرین و ممارست به دست می آید و گفت: ماه مبارک رمضان از آنجا که در منطق روایات و دعاهای اهل بیت علیه السلام به عنوان میدان مسابقه مومنین برای دست یافتن مدارج عالیه معنوی قلمداد شده است لذا این ماه بهترین فرصت زنان و مردان مومن و خداجوی برای سعی و تلاش جدو جهد معنوی برای رسیدن به قله تقواست.