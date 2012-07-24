عدم وجود نظارت موثر حواشی انتخابات را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی در برنامه رادیویی که از شبکه سراسری رادیو ایران پخش شد، در خصوص ایرادات قانون فعلی انتخابات گفت: قانون فعلی انتخابات در اوایل انقلاب تدوین شده و در مقاطع مختلف اصلاح شده است، فضای سیاسی دهه 60 که این قانون به تصویب رسید با دهه 90 متفاوت است امروز رقابت های سنگین سیاسی در جریان است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: قانون انتخابات فعلی در نحوه احراز شرایط، ظرفیت ها و نحوه اجرا حداقل کار را تعریف کرده است. در بحث نظارت ما معتقدیم زمانی که برای تایید صلاحیت های نامزدهای انتخابات در نظر گرفته می شود، با توجه به تعداد افرادی که برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده اند، کافی نیست.

وی افزود: در بحث تبلیغات، قانونی که در بحث تبلیغات انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در نظر گرفته شده به نظر می رسد برای تبلیغات نکردن این قانون وضع شده و نبایدهای این قانون بیشتر از بایدهای آن است. به همین دلیل تخطی از مقررات انتخاباتی زیاد می شود.

کدخدایی تاکید کرد: نظام انتخاباتی که امروز با آن انتخابات را اجرا کرده و بر اجرای آن نظارت می کنیم با توجه به شرایط فعلی کافی نیست.

*بررسی نظام جامع انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه دارد

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این مصاحبه در خصوص دستور رهبری برای تنظیم نظام جامع انتخابات گفت: همزمان با آغاز دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام مقام معظم رهبری دستور دادند که در قالب سیاست های کلی نظام قانون گذاری و نظام انتخابات در مجمع تشخیص مورد بررسی قرار گیرد که در همین راستا مجمع از شورای نگهبان برای بررسی این موضوع دعوت کرد و همچنان بررسی نظام جامع انتخاباتی در مجمع ادامه دارد.

*قانون اساسی شرایط دقیق رجال مذهبی و سیاسی را روشن کند

کدخدایی مهمترین اشکال قانون انتخابات ریاست جمهوری را در بحث احراز شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دانست و گفت: اصل(115) قانون اساسی در خصوص احراز شرایط ریاست جمهوری اصل بسیار مترقی است که طبق آن رئیس جمهور باید از میان رجال سیاسی و مذهبی انتخاب شود. سوال ما این است که رجال سیاسی و مذهبی چه کسانی هستند؟ اگر این اصل روشن‌تر بیان شود، ما مشکلات کمتری در زمان نظارت خواهیم داشت.

وی ادامه داد: در بحث شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان شرط سواد برای انتخاب شوندگان نیامده است چون فرض بر این است که افرادی که از سواد لازم برخوردارند در انتخابات حضور می یابند اما باید این بحث روشن شود که آیا ما می توانیم مانع حضور افرادی که دارای مدرک حوزوی و دانشگاهی نیستند، برای کاندیداتوری انتخاب شویم یا خیر؟

*افزایش حواشی انتخابات با عدم وجود نظارت موثر صورت می گیرد

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این مصاحبه با تاکید بر اینکه نظارت بر هر امری مهم است، گفت: باید قبول کنیم اگر در مسائل مهمی مثل انتخابات نظارت موثری نداشته باشیم حواشی مانند انتخابات 88 افزایش می یابد، باید بتوانیم برای مردم این اطمینان را ایجاد کنیم که آراء آنها به صندوق ریخته می شود، در ادامه هم اگر اعتراضی وجود داشت با ادله و مستندات به مردم توضیح می دهیم مردم هم می پذیرند، همانطور که در انتخابات 88 پذیرفتند.

کدخدایی ارتقاء فرهنگ سیاسی را از علل دیگر اصلاح قانون انتخابات خواند و گفت: امروز شاهد رقابت های سنگین سیاسی هستیم که با سال های اول انتخابات متفاوت است بنابراین سیاستمداران نیز باید تحمل خود را بالا ببرند که اگر رقیبشان انتخاب شد، کل نظام را زیر سوال نبرند.