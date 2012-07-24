حوادث رانندگی قم در 24 ساعت گذشته 163 کشته و مجروح داشت

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی 24 ساعت گذشته 66 فقره تصادف در قم روی داد که یک کشته و 162 مجروح برجای گذاشت.



وی ادامه داد: طی 24 ساعت گذشته یک هزار و 282 تماس در اورژانس قم به ثبت رسید که 336 تماس مزاحم و 916 تماس مددجو بود.



معاون اورژانس قم اضافه کرد: این تعداد تماس منجر به انجام 128 ماوریت شد که 62 مورد آن مربوط به تصادفات رانندگی و 66 مورد نیز مربوط به حوادث قلبی، تنفسی، سقوط و ... بود.



فراهانی برخورد یک دستگاه اتوبوس با یک دستگاه موتورسیکلت در خیابان توانیر را از جمله حوادث این مدت ذکر کرد و بیان داشت: بر اثر این حادثه راکب 16 ساله موتورسیکلت در دم جان سپرد.



وی برخورد پراید با پیکان در جاده تفرش را از دیگر حوادث این مدت برشمرد و اظهار داشت: در این حادثه چهار نفر مجروح شدند که حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است.



معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی قم برخورد موتور با عابر نیز سه مجروح برجای گذاشت.



فراهانی ابراز داشت: سقوط یک آقای 55 ساله از ارتفاع از دیگر حوادث بود.



وی بیان کرد: بر اثر واژگونی مینی بوس در جاده قدیم اصفهان هم پنج نفر مجروح شدند.