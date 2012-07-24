امنیت پایدار در مرزها بستر توسعه را فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حسن زاده بعد از ظهر سه شنبه در گردهمایی شوراهای اسلامی، روحانیان و معتمدین 32 روستای مرزی شهرستان مریوان اظهار داشت: امروز در تمام جهان اداره و نگهداری از مرزها به سبک های پیشرفته انجام می شود و از سال گذشته نیز ستاد کل نیروهای مسلح و شورای توسعه امنیت غرب کشور این موضوع را در دستور کار قرار داده و برای 16 استان مرزی کشور تعیین محدوده منطقه قرمز و زرد را اعلام کرده است.

وی تقدیم سه هزار شهید و 12 هزار جانباز در بحث مبارزه با مواد مخدر در حریم هشت هزار کیلومتری مرز مشترک با کشورهای دیگر را از پیامدهای مرزهای مشترک کشور عنوان کرد و افزود: نظام اسلامی با تمامی توان در راستای دفاع از مرزهای خود آماده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دلاور مردی های مرزنشینان افزود: در آینده نزدیک صادرات سوخت به عراق از طریق تعاونی مرزنشینان صورت می گیرد و این تعاونی ها در واردات برخی از کالاها از معافیت 50 درصد و 100 درصد برخوردار می شوند.

فرماندار شهرستان مریوان نیز در این گردهمایی اجرای طرح حریم مرزی را در راستای بالا بردن ضریب امنیتی، قانونمندی مرز، جلوگیری ار آسیب ها و به صفر رساندن تردد غیر مجاز و کاهش بعضی از معضلات ناشی از قاچاق موثر دانست و بر اجرای آن تاکید کرد.

عبدالله رشیدی پور با اشاره به خدمات دولت در مرز، طی 33 سال عمر پربرکت انقلاب اسلامی افزود: ایجاد دو بازارچه موقت مرزی و صدور 45 هزار کارت برای روستائیان نوارمرزی برای امرار معاش و واردات کالا از مرز عراق، تشویق و جذب سرمایه گذاران در حوزه صنعت سیمان، دامپروری و جهانگردی که اخیرا صورت گرفته نیز در راستای اشتغالزایی برای مرزنشینان است.