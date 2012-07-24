  1. ورزش
۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۳۴

"بیگ بن" روز جمعه سه دقیقه نواخته می‌شود

"بیگ بن" روز جمعه سه دقیقه نواخته می‌شود

برج لندن با نام "بیگ بن" روز جمعه به مناسبت آغاز بازی‌های 2012 المپیک لندن به مدت سه دقیقه نواخته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین باری که بیگ بن خارج از ساعات معمول به صدا درآمد به زمان خاکسپاری جرج ششم در سال 1952 بازمی‌گردد. در کنار بیگ بن، هزاران زنگ در سراسر بریتانیا از جزایر "شتلند" در شمال اسکاتلند تا غربی ترین کلیسا در "کورنوال" نواخته خواهد شد.

برپایه گزارش رویترز، ناقوس بیگ بن 42 بار حدفاصل ساعت 8:12 تا 8:15 صبح روز 27 ژوییه به صدا درخواهد آمد.

"مایک مک‌کان"، نگهبان ساعت بزرگ گفت این مراسم به صورت اجرای زنده و با دست صورت خواهد گرفت.

وی گفت: اهرم نگه دارنده باید با دست برداشته شود و این اهرم کنترل وزنه ناقوس را در اختیار دارد. همین مکانیسم است که باعث می‌شود به بیگ بن ضربه وارد شود.

طبق گمانه زنی‌ها، این مراسم سه دقیقه‌ای که از سوی تلویزیون، رادیو و رسانه‌های شنیداری به صورت زنده پخش می‌شود، 10 میلیون شنونده خواهد داشت.

کد مطلب 1657566

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