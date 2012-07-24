تشکیل شورای راهبردی آموزش کارکنان دولت در پلیس/ کشف جرم تنها ماموریت ما نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن بتولی در راستای تشکیل شورای راهبردی آموزش کارکنان دولت اظهار داشت: استفاده از فن آوری های روز برای کشف جرم و انجام ماموریت ها، امری لازم است اما کافی نیست.



وی تصریح کرد: اینکه پلیس آگاهی بعد از وقوع هر جرمی وارد صحنه شود کافی نیست چرا که در این رویکرد تعداد پرونده­های ماموران ما زیاد می­شود، بنابراین شکستن فرایند بروز جرم می­تواند اثر مثبتی در کاهش جرائم داشته باشد.



بتولی، افزود: بنابراین لازم است که در کنار بکارگیری فن آوری های روز، بحث آموزش مردم بویژه کارکنان دستگاه های دولتی را در اولویت اقدامات خود، قرار دهیم.



سرار بتولی، تصریح کرد: سه عامل اصلی در وقوع جرم، قربانی، محیط و مجرم هستند که برای تغییر آنها باید رویکرد آموزشی داشته باشیم چرا که برخی از جرائم به دلیل نوع جرم، قربانیان را خواسته و ناخواسته به سمت خود می­کشاند که این مهم اغلب در سایه غفلت و ناآگاهی­ بوقوع می پیوندد.



رئیس پلیس آگاهی ناجا، با اشاره به اینکه آموزش کارکنان دستگاه های دولتی در کاهش جرائم تاثیر بسزائی دارد، تاکید کرد: با ارائه آموزش بابد به کمک قربانیان قبل از وقوع جرم و حادثه شتافت.



این مقام انتظامی، اظهار داشت: کارمندان دولت به عنوان یک شهروند، مستعد آسیب هستند و آموزش آنها امری ضروری است و ما در این مهم به نقش کارکنان در بروز جرم متناسب با ماموریت خودشان با رویکرد آموزش همگانی خواهیم پرداخت.



سردار بتولی در ادامه تاکید کرد: ماموریت­ پلیس آگاهی تنها کشف جرم نیست بلکه دستگیری مجرم آغاز ماموریت پلیس است چرا که باید با ریشه یابی علل وقوع جرم، منجر به کاهش جرایم شویم.



وی، خاطرنشان کرد: بسیاری از کارشناسان درون و برون سازمانی معتقدند که پلیس آگاهی، معدن اطلاعات و تجربه­های تلخ و شیرین است و این هنرماست که در طرح آموزش کارکنان دولت، این اطلاعات و تجارب را با رویکرد آموزشی در اختیار آنها قرار دهیم تا ابتدا کارکنان و سپس جامعه و خانواده­هایشان را از وقوع جرم، واکسینه کنیم.