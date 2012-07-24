به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن بتولی در راستای تشکیل شورای راهبردی آموزش کارکنان دولت اظهار داشت: استفاده از فن آوری های روز برای کشف جرم و انجام ماموریت ها، امری لازم است اما کافی نیست.
وی تصریح کرد: اینکه پلیس آگاهی بعد از وقوع هر جرمی وارد صحنه شود کافی نیست چرا که در این رویکرد تعداد پروندههای ماموران ما زیاد میشود، بنابراین شکستن فرایند بروز جرم میتواند اثر مثبتی در کاهش جرائم داشته باشد.
بتولی، افزود: بنابراین لازم است که در کنار بکارگیری فن آوری های روز، بحث آموزش مردم بویژه کارکنان دستگاه های دولتی را در اولویت اقدامات خود، قرار دهیم.
سرار بتولی، تصریح کرد: سه عامل اصلی در وقوع جرم، قربانی، محیط و مجرم هستند که برای تغییر آنها باید رویکرد آموزشی داشته باشیم چرا که برخی از جرائم به دلیل نوع جرم، قربانیان را خواسته و ناخواسته به سمت خود میکشاند که این مهم اغلب در سایه غفلت و ناآگاهی بوقوع می پیوندد.
رئیس پلیس آگاهی ناجا، با اشاره به اینکه آموزش کارکنان دستگاه های دولتی در کاهش جرائم تاثیر بسزائی دارد، تاکید کرد: با ارائه آموزش بابد به کمک قربانیان قبل از وقوع جرم و حادثه شتافت.
این مقام انتظامی، اظهار داشت: کارمندان دولت به عنوان یک شهروند، مستعد آسیب هستند و آموزش آنها امری ضروری است و ما در این مهم به نقش کارکنان در بروز جرم متناسب با ماموریت خودشان با رویکرد آموزش همگانی خواهیم پرداخت.
سردار بتولی در ادامه تاکید کرد: ماموریت پلیس آگاهی تنها کشف جرم نیست بلکه دستگیری مجرم آغاز ماموریت پلیس است چرا که باید با ریشه یابی علل وقوع جرم، منجر به کاهش جرایم شویم.
وی، خاطرنشان کرد: بسیاری از کارشناسان درون و برون سازمانی معتقدند که پلیس آگاهی، معدن اطلاعات و تجربههای تلخ و شیرین است و این هنرماست که در طرح آموزش کارکنان دولت، این اطلاعات و تجارب را با رویکرد آموزشی در اختیار آنها قرار دهیم تا ابتدا کارکنان و سپس جامعه و خانوادههایشان را از وقوع جرم، واکسینه کنیم.
سردار بتولی خبر داد
تشکیل شورای راهبردی آموزش کارکنان دولت در پلیس/ کشف جرم تنها ماموریت ما نیست
رئیس پلیس آگاهی کشور از تشکیل شورای راهبردای آموزش کارکنان دولت در پلیس خبر داد و گفت: کارمندان دولت مستعد آسیب هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن بتولی در راستای تشکیل شورای راهبردی آموزش کارکنان دولت اظهار داشت: استفاده از فن آوری های روز برای کشف جرم و انجام ماموریت ها، امری لازم است اما کافی نیست.
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