دفتر یگان حفاظت در حوزه میراث فرهنگی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امید عزیزی سه شنبه در جمع مدیران شهرستان رضوانشهر به دایر کردن نمایندگی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در این شهرستان اشاره کرد و افزود: جذب سرمایه گذار در حوزه گردشگری برای سرمایه گذاری در منطقه به منظور توسعه اقتصادی در اولویت قرار می گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان گفت: تخصیص اعتبارات در حوزه میراث فرهنگی برای اثر تاریخی در اسپیه مزگت و خانه ساسانی در سال جاری و با تصویب کمیته برنامه ریزی منطقه، تعیین تکلیف عرصه های قابل واگذاری در مناطق نمونه گردشگری و تعیین حرائم مناطق ساحلی برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری در شهرستان رضوانشهر توسط اداره کل منابع طبیعی، حفاظت محیط زیست و آب منطقه ای استان از دیگر اقدامات است.

وی افزود: ایجاد نمادی از معماری سنتی در مبادی ورودی شهر رضوانشهر با همکاری شهرداری رضوانشهر، ساماندهی منازل استیجاری و مسافر کاشانه ها با اخذ مجوز از دستگاههای ذیربط، دایر کردن طرح سالم سازی پره سر توسط شهرداری پره سر به دلیل محدودیت فضای و مکانی طرح سالم سازی تازه آباد از اقدامات مهمی که در این شهرستان به اجرا در می آید.

عزیزی از واگذاری مدیریت بهره برداری 12 هزار متر مربع عرصه واقع در ضلع غربی طرح ساحلی سیمبر خاله پره سر به شهرداری پره سر خبرداد و اظهارداشت: حداکثر تا پایان امسال پس از تهیه طرح و کتابچه مورد نظر در خصوص پارک جنگلی دکتر درستکار در قالب ماده سه برای انجام فرآیند مزایده و انتخاب سرمایه گذار و همینطور طرح تولیدی غیر چوبی و کتابچه مورد نظر در مناطق نمونه گردشگری زندانه، ارده و سایر موارد جهت انجام فرآیند مزایده و انتخاب سرمایه گذار از سوی اداره کل منابع طبیعی اقدام لازم انجام می شود.

وی یادآورشد: پس از تهیه طرح و کتابچه طرح گردشگری آبشار ویسادار پره سر توسط اداره کل منابع طبیعی حداکثر در مدت یک ماه برای بهره برداری در اختیار شهرداری پره سر قرار می گیرد.