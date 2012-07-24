درخواست قصاص چشم برای مرد نقاش

به گزارش خبرنگار مهر، این درگیری 15 تیرماه سال 89 در یک مغازه صافکاری رخ داد. شاکی چند روز قبل از حادثه برای نقاشی خودروی خود به این مغازه مراجعه کرده بود. اما روز حادثه وقتی خواست خودرو را تحویل بگیرد با مرد صافکار به نام علی درگیر شد. در این درگیری علی با میله آهنی ضربه ای به چشم شاکی وارد کرد که باعث کوری او شد.

پس از شکایت شاکی و رسیدگی به پرونده در دادسرا با توجه به درخواست قصاص شاکی، پرونده به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

امروز جلسه دادگاه به ریاست قاضی عزیز محمدی برگزار شد. شاکی با طرح درخواست قصاص گفت : متهم از من پول گرفته بود اما خودروی مرا خوب نقاشی نکرده بود. در ادامه نیز متهم با قبول اتهامش درخواست بخشش کرد.

قضات دادگاه پس از رسیدگی به این شکایت ختم رسیدگی به پرونده را صادر کرده و برای صدور حکم وارد شور شدند.

