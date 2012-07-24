تعهد اشتغال ساوجبلاغ در سال جاری افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی در نشست کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان ساوجبلاغ که بعد از ظهر سه شنبه در محل فرمانداری برگزار شد، گفت: با توجه به عملکرد مثبت مجموعه اجرایی ساوجبلاغ، سهمیه در نظر گرفته شده در بخش ایجاد اشتغال این شهرستان در سال جاری ،37 هزار و 652 شغل اعلام شده است.



وی افزود: سهمیه اختصاص یافته برای شهرستان کرج 39 هزار و 301، نظرآباد 9 هزار و 609 و طالقان هزار و 559 شغل در سال جاری است.

حدادی با اشاره به سهم این شهرستان برای ایجاد اشتغال در سال 90 یادآور شد: 20 هزار و 768 شغل در بخش های کشاورزی، صنعت، خدمات، توسعه صنایع و پروژه های مسکن مهر ایجاد شده است.



وی گفت: ایجاد اشتغال در این زمینه ها با اعطای تسهیلات دولتی محقق شد.



فرماندار ساوجبلاغ افزود: شهرستان نظرآباد با 115 درصد و شهرستان طالقان و کرج هم به ترتیب با 93 و 94 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفتند.



فرماندار ساوجبلاغ تحقق تعهد امسال را در سایه هماهنگی و تعامل بیشتر دستگاههای اجرایی مسئول و بانکها دور از ذهن ندانست و افزود: بر طرف شدن معضل بیکاری در جامعه و ایجاد اشتغال پایدار هدف دولت است و در رسیدن به این هدف همه دستگاهها باید تلاش کنند.



حدادی گفت: در سال جاری توجه ای وِیژه به توسعه بخش کشاورزی شده است و با در نظر گرفتن ظرفیتهای این شهرستان می توانیم سهم عمده ای در ایجاد فرصتهای شغلی داشته باشیم.



وی همچنین تاکید کرد: همه دستگاههای اجرایی و مسئول باید از همین امروز برای تحقق سهمیه پیش بینی شده تلاش کنند.