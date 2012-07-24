پنج هزار حامی اکرام ایتام کردستانی را برعهده دارند

قنبر موسی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جذب حامی برای اکرام ایتام یکی از رسالتهای خطیر کمیته امداد در راستای رفع مشکلات و نیازهای مددجویان است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از 100 هزار نفر از مددجویان زیر پوشش این نهاد اطعام شده اند، افزود: در ماه رمضان سال جاری با برنامه ریزی های صورت گرفته و اقداماتی که انجام شده انتظار می رود 100 درصد مددجویان اطعام شوند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان بیان کرد: جذب حامی برای حمایت از ایتام، اطعام نیازمندان در ماه رمضان و اجرای طرح مفتاح الجنه در سال جاری با روند بهتری اجرایی می شود.

موسی نژاد اجرای طرح مفتاح الجنه را از مهمترین برنامه های کمیته امداد دانست و ادامه داد: این طرح در راستای ایجاد الفت و دوستی میان محرومان و دیگر آحاد مردم و مسئولان است.

3118 خانوار مددجو زیر پوشش طرح مفتاح الجنه

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: در سال گذشته سه هزار و 118 خانوار مددجو زیر پوشش طرح مفتاح الجنه قرار گرفتند که در مجموع 324 میلیون و 106 هزار تومان به این خانوارها از سوی خیرین کمک شد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان گفت: تکریم فقرا و نیازمندان، احیای ارزش های دینی، ایجاد حس همدلی و همنشینی بین آحاد مردم جامعه از اهداف اجرای این طرح است.

موسی نژاد با اشاره به حمایت 13 هزار حامی از هفت هزار یتیم در کردستان اظهار داشت: 70 درصد از حامیان غیر بومی و 30 درصد آنها بومی است.