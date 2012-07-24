آمریکایی ها همچنان اوباما را مسئول وضعیت بد اقتصادی می دانند

به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس جدید ترین نظرسنجی روزنامه هیل دو سوم رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رئیس جمهور کنونی این کشور یعنی باراک اوباما را مسئول وضعیت بد اقتصادی این کشور می دانند.

بر اساس یافته های این نظرسنجی، 66 درصد رای دهندگان آمریکایی رشد ناچیز اشتغال و بهبود کند اقتصاد را نتیجه "سیاستهای بد" می دانند.

34 درصد این افراد باراک اوباما و 23 درصد کنگره را مسئول وضعیت بد اقتصادی آمریکا می دانند.

20 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی انگشت اتهام را به سمت وال استریت نشانه رفته اند و 18 درصد جرج بوش، رئیس جمهور سابق آمریکا را مقصر وضعیت بد اقتصاد آمریکا معرفی کرده اند.

به نظر مردم آمریکا چه کسی مسئول مصیبت های اقتصادی آمریکا است؟ باراک اوباما کنگره وال استریت جرج بوش 34% 23% 20% 18%

روزنامه هیل با اشاره به عملکرد ضعیف اقتصادی اوباما در دوره اول ریاست جمهوری خود، نتایج این نظرسنجی را چالشی برای انتخاب مجدد وی در سال 2012 دانسته است.

همچنین بر اساس این نظرسنجی 53 درصد آمریکایی ها بر این باور هستند که اقدامات اقتصادی اوباما اشتباه بوده است و باعث ادامه رکود اقتصادی آمریکا شده است. 42 درصد آمریکایی ها معتقد هستند که اقدامات اقتصادی اوباما درست بوده است و 6 درصد هم نظری نداشته اند.

با این وجود خود اوباما اظهار داشته است که سیاستهای اقتصادی او وضعیت اقتصاد را بهبود بخشیده است و طرح های او برای بهبود چشمگیر اقتصادی نیازمند زمان است.

"به پیش": شعار گمراه کننده اوباما در انتخابات 2012

هیل می نویسد اوباما با انتخاب شعار "به پیش" برای کمپین انتخابتی 2012 خود به دنبال گمراه کردن اذهان عمومی از عملکرد اقتصادی خود است و می خواهد توجه جامعه آمریکا را با زیر سوال بردن پیشینه اقتصادی میت رامنی از وضعیت بد اقتصادی جامعه آمریکا منحرف کند.

هیل می افزاید بر اساس این نظرسنجی روزنامه انتخابات 2012، رفراندمی برای تایید یا رد کارنامه اقتصادی رئیس جمهور کنونی آمریکا خواهد بود.

هیل معتقد است نظرسنجی انجام شده نشاندهنده این موضوع است که رای دهندگان آمریکایی قویا بر این باور هستند که کاخ سفید و کنگره می توانستند عملکرد بهتری برای رشد اقتصاد و اشتغال داشته باشند.

رکود اقتصادی کنونی حادتر از رکود های پیشین است

به گزارش مهر، در حالی که 26 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی معتقد هستند سرعت پایین رشد اقتصادی اجتناب ناپذیر بوده است، 64 درصد معتقد هستند رکود اقتصادی کنونی از رکود های پیشین حادتر است.

آمریکایی ها، جمهوری خواهان کنگره را نیز در شرایط بد اقتصادی مقصر می دانند و از هر 10 آمریکایی 6 نفر از اقدامات جمهوری خواهان در رد کردن برخی از طرح های اقتصادی اوباما را سرزنش می کنند.

اوباما نیز از این اختلاف بین کنگره جمهوری خواه و کاخ سفید دموکرات و بن بست ایجاد شده در حکومت آگاه است و ماه پیش در سخنرانی خود در کلیولند انتخابات 2012 را به عنوان فرصتی برای داوری مردم آمریکا در دعوای جمهوری خواهان و دموکرات ها توصیف کرد.

میت رامنی نیز به این اختلاف آگاهی دارد اما انتخابات 2012 را فرصتی برای انتخاب آمریکایی ها از میان حقوق فردی/ایالتی و دولت بزرگ اوباما می داند. در یک دولت بزرگ، مخارج دولت بسیار بالا است و دولت در جنبه های مختلف زندگی مردم تاثیرگذار است و کنترل شدیدی بر این جنبه ها دارد.

جمهوری خواهان اوباما را به تلاش برای ایجاد یک دولت بزرگ متهم می کنند.

در این نظرسنجی میانه روهای آمریکایی کنگره را بیشتر از اوباما مسئول شرایط بد اقتصادی می پندارند.

پاسخگویان به این نظرسنجی بر اساس نژاد، نظرات متضادی دارند. 94 درصد سیاهپوستان اعلام کرده اند اقدامات اقتصادی اوباما درست بوده است، این در حالی است که تنها 34 درصد سفیدپوستان عملکرد اقتصادی اوباما را درست توصیف کرده اند.