  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۴۱

نیکنام خبرداد:

شش هزار نوآموز کهگیلویه و بویراحمدی در پایگاههای سنجش ارزیابی شدند

شش هزار نوآموز کهگیلویه و بویراحمدی در پایگاههای سنجش ارزیابی شدند

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش وپرورش استثنایی کهگیلویه و بویراحمد گفت: تاکنون حدود شش هزار نوآموز در پایگاههای سنجش شنوایی و بینایی این استان ارزیابی شده اند.

علی نیکنام در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد بیش از پنج هزار نوآموز به مدارس عادی معرفی و بقیه جهت معاینات تخصصی به مراکز ویژه معرفی شدند.

وی بیان کرد: نوآموزان بدو ورود به دبستان در پنج پایگاه ثابت و سیار استان در بخشهای بینایی، شنوایی، سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی ارزیابی می شوند.

نیکنام ارزیابی سلامت جسمانی نوآموزان بدو ورود به دبستان در موقع ثبت نام را ضروری دانست و  یادآور شد: ارزیابی از نوآموزان در این استان تا شهریور ماه در این مراکز ادامه دارد.

وی افزود: در سال تحصیلی گذشته 10 هزار و 606 دانش آموز پایه اول دبستان مورد سنجش قرار گرفتند.

نیکنام یکی از مهمترین دلایل معلولیتها در این استان را ازدواجهای فامیلی عنوان کرد و گفت: باید با فرهنگسازی و آگاهسازی از این مسئله به خصوص در روستاها پیشگری کرد.

وی همچنین عنوان کرد: در سال تحصیلی جدید یکهزار و 534 دانش آموز در مراکز آموزش و پرورش استثنایی استان تحصیل می کنند.

کد مطلب 1657582

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها