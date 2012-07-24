شش هزار نوآموز کهگیلویه و بویراحمدی در پایگاههای سنجش ارزیابی شدند

علی نیکنام در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد بیش از پنج هزار نوآموز به مدارس عادی معرفی و بقیه جهت معاینات تخصصی به مراکز ویژه معرفی شدند.

وی بیان کرد: نوآموزان بدو ورود به دبستان در پنج پایگاه ثابت و سیار استان در بخشهای بینایی، شنوایی، سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی ارزیابی می شوند.

نیکنام ارزیابی سلامت جسمانی نوآموزان بدو ورود به دبستان در موقع ثبت نام را ضروری دانست و یادآور شد: ارزیابی از نوآموزان در این استان تا شهریور ماه در این مراکز ادامه دارد.

وی افزود: در سال تحصیلی گذشته 10 هزار و 606 دانش آموز پایه اول دبستان مورد سنجش قرار گرفتند.

نیکنام یکی از مهمترین دلایل معلولیتها در این استان را ازدواجهای فامیلی عنوان کرد و گفت: باید با فرهنگسازی و آگاهسازی از این مسئله به خصوص در روستاها پیشگری کرد.

وی همچنین عنوان کرد: در سال تحصیلی جدید یکهزار و 534 دانش آموز در مراکز آموزش و پرورش استثنایی استان تحصیل می کنند.