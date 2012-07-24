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۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۲۲

محموله 100 تنی جمعیت هلال احمر وارد موریتانی شد

محموله 100 تنی جمعیت هلال احمر وارد موریتانی شد

معاون امور بین الملل هلال احمر با تاکید بر اینکه محموله کمکهای بشر دوستانه هلال احمر ایران در حاضر به دست مسئولان جمعیت موریتانی رسیده است گفت: ‌این محموله 100 تنی شامل چادر امدادی، برخی اقلام خوراکی و... است.

محمد شهاب محمدی عراقی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: با توجه به وقوع قحطی و خشکسالی در کشور موریتانی و کمک به جمعیت هلال احمر آن کشور در جهت توانمند سازی جمعیت موریتانی برای مقابله با بحران، یک محموله اهدایی به این کشور ارسال شد که این محموله 100 تنی شامل چادر امدادی، برخی اقلام خوراکی و... است.

معاون امور بین الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر با تاکید بر این‌که این محموله در حاضر به دست مسئولان جمعت موریتانی رسیده است گفت: طبق اطلاعات واصله این محموله از گمرک شهر نواکشوت، پایتخت موریتانی وارد این کشور شده است و بعد از ترخیص در اختیار مسئولان جمعیت هلال احمر آن کشور قرار داده شده است.
کد مطلب 1657594

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