محموله 100 تنی جمعیت هلال احمر وارد موریتانی شد

محمد شهاب محمدی عراقی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: با توجه به وقوع قحطی و خشکسالی در کشور موریتانی و کمک به جمعیت هلال احمر آن کشور در جهت توانمند سازی جمعیت موریتانی برای مقابله با بحران، یک محموله اهدایی به این کشور ارسال شد که این محموله 100 تنی شامل چادر امدادی، برخی اقلام خوراکی و... است.

معاون امور بین الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر با تاکید بر این‌که این محموله در حاضر به دست مسئولان جمعت موریتانی رسیده است گفت: طبق اطلاعات واصله این محموله از گمرک شهر نواکشوت، پایتخت موریتانی وارد این کشور شده است و بعد از ترخیص در اختیار مسئولان جمعیت هلال احمر آن کشور قرار داده شده است.