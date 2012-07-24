الف رفع فیلتر می شود/ آغاز فعالیت سایت خبری الف از امشب

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال حضور مدیر مسئول سایت الف در بازپرسی و انجام مراحل اولیه دادرسی مقامات دادستانی تهران تصمیم به رفع فیلتر گرفتند و قرار است از امشب فعالیت الف آغاز شود.

گفتنی است روز دوشنبه 19 تیرماه به دستور دادستانی تهران الف فیلتر شد. این اقدام متعاقب پیغامی بود که روز یکشنبه 91.4.18 به الف داده شد که مطلبی را که بنا بر نظر قاضی، کامنت های با محتوای مجرمانه داشت از الف حذف شود. .

این دستور حذف مطلب بر اساس تبصره 1 ماده 21 قانون جرائم رایانه ای انجام شد که اگر بلافاصله عمل می شد مانع فیلتر شدن می گردید. گرچه الف مطلبی را حذف کرد ولی ظاهرا مقصود، کامنت های مطلب دیگری بود که حذف نشده باقی ماند و همین موجب دستور فیلتر شدن گردید.

در پی این اقدام مدیر مسئول الف ، احمد توکلی نماینده تهران در مجلس با حضور در دادستانی تهران ضمن قبول مسئولیت پاسخگویی به موضوع نزد بازپرس به استناد دلایلی قانونی درخواست رفع فیلتر تا رسیدگی قضایی به موضوع را ارائه کرد.

سرانجام امروز دادستان تهران با نظر بازپرس مبنی بر رفع فیلتر تا انجام رسیدگی قضایی و صدور رای دادگاه موافقت کرد. بدین ترتیب باید منتظر بود تا امشب باز دیگر الف فعالیتش را از سر بگیرد.