به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محبی بعد از ظهر سه شنبه در آئین برنامهریزی جشنهای گلریزان استان بوشهر از برگزاری جشن گلریزان در 26 شهر و روستای استان بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: فعالیت ستاد دیه فعالیتی ارزشمند است و تلاش گستردهای برای ترویج فرهنگ فعالیت ستاد دیه در سطح استان داشتهایم.
وی افزود: ستاد دیه یک ستاد مردمی است که با مشارکت افراد نیکاندیش و کمکهای دولتی در زمینه آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد و نیازمند فعالیت میکند.
محبی عنوان کرد: جرائمی همچون تصادفات، بدهیهای مهریه و نفقه، صدور چکهای بیمحل غیر کلاهبرداری و مواردی از این قبیل جرائم غیر عمدی هستند که ستاد دیه به آزادسازی زندانیان مربوط به آنها میپردازد.
مدیرعامل ستاد دیه استان بوشهر بیان داشت: عمدهترین فعالیتی که ستاد دیه برای آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد به آن توجه دارد، فعالیت در زمینه جلب رضایت شاکیان است.
محبی یادآور شد: اگر زندانی جرایم غیرعمد یک پنجم بدهی خود را پرداخت کند، ستاد دیه مابقی آن را تامین خواهد کرد.
وی با بیان اینکه محکومان دیه بالاترین آمار جرائم غیر عمد را دارند، ادامه داد: محکومان دیه و مهریه بالاترین شمار زندانیان جرایم غیرعمد استان بوشهر را به خود اختصاص دادهاند.
محبی یادآورشد: تلاش ستاد دیه استان بوشهر این است که کمکها به صورت بلاعوض نباشد و از طریق وام زمینه بازگشت افراد را به جامعه فراهم کند.
مدیرعامل ستاد دیه استان بوشهر اضافه کرد: اتفاق خبر نمیکند و احتمال دارد خود ما هم دچار حادثه شویم، برهمین اساس اگر در جشنهای گلریزان دست یاری داشته باشیم خدا جای دیگر به ما کمک خواهد کرد.
محبی اذعان داشت: ستاد دیه استان بوشهر سال گذشته زمینه آزادسازی 186 نفر زندانی جرایم غیرعمد با 140 میلیارد ریال بدهی را فراهم کرد.
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