درگیری های سوریه از مرزهای این کشور به سطح بین المللی گسترش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: میهمان جلسه عصر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی و معاونین وی بودند و گزارشی از آخرین تحولات و فعالیت های نیروی انتظامی در حوزه امنیت اجتماعی، مرزها و مرزبانی، راهنمایی و رانندگی و مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با مفاسد اجتماعی به کمیسیون ارائه کردند.

نقوی حسینی افزود: تناسب نیروی انسانی نیروی انتظامی و جمعیت از جمله مواردی بود که احمدی مقدم به آن اشاره داشت.فرمانده نیروی انتظامی همچنین با اشاره به برنامه های آموزشی، حقوق شهروندی در نیروی انتظامی گفت که گامی قابل قبول در اصلاح روابط نیروی انتظامی با مردم برداشته شد.

طرح عفاف و حجاب تنها سند عمل نیروی انتظامی در حوزه عفاف و حجاب است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد : بر اساس سخنان فرمانده نیروی انتظامی طرح عفاف و حجاب تنها سند عمل نیروی انتظامی در حوزه عفاف و حجاب است و در چارچوب وظایف تعیین شده در آن طرح قادر به انجام وظیفه هستیم. در زمینه ماهواره نیز برخورد سلبی به عهده نیروی انتظامی است و ما حدود 20 درصد کاهش بهره برداری هستیم.

جلسه ویژه کمیسیون امنیت ملی با هدف بررسی آخرین تحولات سوریه

به گفته نقوی حسینی در ادامه جلسه کمیسیون، نشست ویژه با هدف بررسی آخرین تحولات سوریه برگزار شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: در این نشست مسئولین دستگاه های ذی‌ربط ابعاد جدیدی از عملیات تروریستی اخیر در سوریه تبیین شد. به گفته مسئولان وزارت خارجه سازماندهی گروه های تروریستی و پشتیبانی آنها از سوی قدرت های سلطه گر و تلاش تروریست ها با هدف ایجاد رعب و وحشت و کشتار بین مردم از جمله موارد قابل توجه است. آرامش نسبی و پاکسازی دمشق در حال حاضر از طرف دولت صورت گرفته و حضور همراه با تسلط نسبی در سایر شهرها و استان ها از سوی نیروهای نظامی دولت وجود دارد.

نقوی حسینی گفت: جمع بندی تحولات سوریه این است که درگیری های سوریه از مرزهای این کشور خارج شده و به سطح بین المللی گسترش یافته است و در نتیجه باید مشکل سوریه در سطح بین المللی حل شود. غربی ها به همراه رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای وابسته منطقه ای تلاش می کنند نقش جمهوری اسلامی را در حل مشکل سوریه در سطح بین المللی کمرنگ کنند.