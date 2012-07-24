به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، غلامرضا بهروان سرپرست سازمان لیگ در نامه‌ای به هیات فوتبال دو استان البرز و لرستان و همچنین باشگاه‌های گهر دورود و سایپای البرز به مطالب زیر اشاره کرد:

همانطور که استحضار دارید از دید مقررات، هر باشگاه می‌بایست ورزشگاهی را که محل مسابقات آن تیم به عنوان میزبان است و همچنین دارای شرایط لازم براساس الزامات AFC و ضوابط این سازمان است را اعلام کند و در صورتی که مالک ورزشگاه محل مسابقه نیست، با قرارداد مشخص با مالک ورزشگاه، همه مسائل را روشن و تصریح کند.

اگر چنانچه این کار صورت نگرفته باشد و یا بنا به دلایلی موجبات برگزاری مسابقه فراهم نشود، باشگاه موظف است که به دستور العمل‌های سازمان لیگ در این باره عمل کند.

همچنین از آنجایی که به استناد نامه هیات فوتبال البرز، به علت موافقت نکردن شورای تامین استان و با توجه به سوابق امر، امکان برگزاری مسابقات دو باشگاه سایپای البرز و گهرزاگرس به عنوان میزبان در بازی‌های مقابل تیم‌های پرسپولیس و استقلال میسر نیست و با توجه به نظر مدیریت ورزشگاه آزادی درباره حفظ و نگهداری چمن ورزشگاه آزادی برای بازی‌های ملی و بین المللی و همچنین بازی‌های تیم‌های استقلال و پرسپولیس در لیگ برتر، سازمان لیگ موافق با برگزاری رقابت‌هایی که دو تیم گهر و سایپا می‌خواهند در ورزشگاه آزادی با استقلال و پرسپولیس برگزار کنند، نیست.

از سوی دیگر، به لحاظ مشکلات ناشی از کمبود ظرفیت و رعایت مسایل امنیتی و ایمنی، امکان انجام این مسابقات در ورزشگاه‌های ‌دستگردی و اکباتان هم وجود ندارد و بازی‌های تیم‌های گهر زاگرس و سایپا در دیدارهایی که میزبان استقلال و پرسپولیس هستند، الزاما باید در ورزشگاه تختی برگزار شود.