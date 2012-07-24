به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین عابدینی عصر سه شنبه در نشست خبری به مناسبت سالروز برپایی نخستین نماز جمعه تهران به امامت مجاهد نستوه مرحوم آیت الله سید محمود طالقانی در سال 58 اظهار داشت: طی سال‌های پس از انقلاب تاثیرگذاری و سازندگی عبادی و سیاسی نماز جمعه برای همگان آشکار شده است.

وی با بیان اینکه شورای سیاست گذاری ائمه جمعه خراسان شمالی دو سال پیش از خراسان بزرگ منفک شده، افزود: طی این مدت این شورا در شهرهای فاروج، قاضی، راز و جرگلان و بجنورد امام جمعه جدید معرفی کرده است.

حجت الاسلام عابدینی تصریح کرد: همچنین امام جمعه شهر پیش قلعه نیز در طی هفته جاری معرفی و برپایی نماز جمعه در این شهر نیز آغاز می‌شود.

وی همچنین از متقاضی بودن چهار شهر دیگر خراسان شمالی برای برپایی نماز جمعه خبر داد و افزود: هم اکنون شهرهای بام در شهرستان اسفراین، درق در شهرستان گرمه، تیتکانلو در شهرستان فاروج و حصارگرمخان در شهرستان بجنورد متقاضی برگزاری نماز جمعه هستند.

مسئول نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خراسان شمالی با اشاره به این موضوع که ستاد نماز جمعه تحت حمایت هیچ دستگاه دولتی نیست، اظهار داشت: تمامی شهرهای متقاضی برای برپایی نماز جمعه باید زیرساخت‌های مورد نیاز برای برپایی آن را خود فراهم کنند.

حجت الاسلام عابدینی تصریح کرد: در حال حاضر در 12 شهر خراسان شمالی نماز جمعه برپا می‌شود که با اضافه شدن پیش قلعه در هفته جاری این تعداد به 13 شهر افزایش می‌یابد.

وی حذف سخنرانی طولانی در بین دو نماز، جوانگرایی در تمامی ستادهای نماز جمعه استان، استفاده از قاریان و مکبران جوان، ساماندهی ایستگاه‌های نماز جمعه، معرفی شهدا و ... را از برنامه‌های اجرا شده این شورا در طی دو سال گذشته عنوان کرد.