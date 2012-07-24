  1. جامعه
۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۲۵

کشف یک تن سوسیس و کالباس غیربهداشتی/ جریمه تعزیراتی متخلفان

کشف یک تن سوسیس و کالباس غیربهداشتی/ جریمه تعزیراتی متخلفان

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور از کشف یک تن فرآورده های گوشتی غیربهداشتی و جریمه سنگین متخلفان خبر داد.

محمد حسن سرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: بازرسان مرکز بهداشت، استاندارد و اداره صنعت، معدن و تجارت در چند نوبت درشهرستان رشت طی بازرسی از عرضه فرآورده های گوشتی غیربهداشتی با 25 واحدهای صنفی برخورد کرده و پرونده تعزیراتی تشکیل دادند که در این بازرسیها یک تن فرآورده های گوشتی غیربهداشتی هم کشف شد. شعب یاد شده با توجه به مستندات موجود درپرونده ها تخلفات انتسابی را محرز تشخیص داد و واحدهای متخلف علاوه بر معدوم نمودن محصولات، پلمپ و به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.

جریمه 17 میلیونی قاچاچیان کالا

وی افزود: ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی شهرستان جهرم طی بازرسیهای خود مقادیری کالای قاچاق خارجی کشف و پرونده ای در این رابطه تشکیل شد. با اعلام شکایت اداره گمرک استان فارس پرونده فوق پس از طی مراحل قانونی جهت رسیدگی و اعمال قانون به شعب قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان ارجاع شد که با حکم تعزیرات حکومتی با توجه به مستندات موجود در پرونده، تخلف انتسابی محرز تشخیص داده شد و متخلفین علاوه بر ضبط کالا به پرداخت بیش از 17 میلیون تومان جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.
 

کد مطلب 1657612

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