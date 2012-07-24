جزئیات تصویب 2 لایحه در کمیسیون کشاورزی مجلس

عباس پاپی زاده در گفتگو با مهر در خصوص جلسه امروز کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: در این جلسه دو لایحه به تصویب اعضای کمیسیون کشاورزی رسید.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در بیان این لوایح عنوان کرد: لایحه "موافقت نامه همکاری بین ایران و ارمنستان جهت بهره برداری از نیروگاه های جریانی بر روی رودخانه ارس" و لایحه "قانون اعتبار اسناد عادی وام های پرداختی شرکت های تعاونی روستایی عشایری و صیادی به اعضاء مصوب سال 1365" و قانون "اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1371" به تصویب اعضای این کمیسیون رسید.

به گفته نماینده منتخب مردم دزفول (استان خوزستان) در مجلس، با تصویب اصلاح قانون مذکور در مجلس کشاورزانی که عضو تعاونی روستایی هستند می توانند با پرکردن فرم های مربوطه از صندوق تعاون روستایی منطقه خود تا سقف 50 میلیون ریال وام دریافت کنند.

وی با بیان اینکه اختیار این مبلغ برعهده دولت گذاشته شد تا به هرمیزان که نیاز بود اعتبار آن را افزایش دهد، گفت: تا پیش از این کشاورزان با ارائه ضمانت فقط می توانستند تا سقف 200 هزارتومان از صندوق تعاون روستایی منطقه خود وام دریافت کنند.

پاپی زاده افزود: البته این لوایح فقط در کمیسیون تصویب شدند و باید در صحن علنی به تصویب نمایندگان مجلس برسد تا جنبه قانونی پیدا کنند.

این نماینده مجلس، افزود: در این جلسه محمدتقی توکلی نماینده مردم الیگودرز (استان لرستان) در مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی آب انتخاب شد.