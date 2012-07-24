اولین اظهار نظر نخست وزیر جدید مصر/ درخواست از گروههای سیاسی مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع ، "هشام قندیل" با اشاره به هماهنگی با "محمد مرسی" درباره تشکیل کابینه جدید گفت : دولت جدید فن سالار خواهد بود و لیاقت و کاردانی در انتخاب وزیران حرف اول را می زند.

وی افزود: بیایید در راستای سربلندی مصر با هم تلاش کنیم، چرخهای تولید را به حرکت درآوریم، اختلافات را ریشه کن کنیم، مشارکت سازنده داشته باشیم و مصر را برای فرزندانمان حفظ کنیم.

قندیل ضمن تشکر از محمد مرسی و درخواست از همه گروههای سیاسی برای یاری وی در آینده، بیان کرد: دولت کمال الجنزوری تا دقیقه آخر به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

وی ضمن تشکر از نخست وزیران سابق پس از انقلاب 25 ژانویه اظهار داشت : عصام شرف و کمال الجنزوی در شرایط دشواری نخست وزیری را برعهده گرفتند

شایان ذکر است که محمد مرسی هشام قندیل وزیر آبیاری این کشور را مامور تشکیل کابینه کرد.