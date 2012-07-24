  1. بین الملل
۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۲۰

رسانه ها خبر دادند؛

اولین اظهار نظر نخست وزیر جدید مصر/ درخواست از گروههای سیاسی مصر

اولین اظهار نظر نخست وزیر جدید مصر/ درخواست از گروههای سیاسی مصر

نخست وزیر جدید مصر ضمن تاکید بر اصل شایسته سالاری در انتخاب اعضای کابینه خود از گروههای سیاسی خواست به وی کمک کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع ، "هشام قندیل" با اشاره به هماهنگی با "محمد مرسی" درباره تشکیل کابینه جدید گفت : دولت جدید فن سالار خواهد بود و لیاقت و کاردانی در انتخاب وزیران حرف اول را می زند.

وی افزود: بیایید در راستای سربلندی مصر با هم تلاش کنیم، چرخهای تولید را به حرکت درآوریم، اختلافات را ریشه کن کنیم، مشارکت سازنده داشته باشیم و مصر را برای فرزندانمان حفظ کنیم.

قندیل ضمن تشکر از محمد مرسی و درخواست از همه گروههای سیاسی برای یاری وی در آینده، بیان کرد: دولت کمال الجنزوری تا دقیقه آخر به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

وی ضمن تشکر از نخست وزیران سابق پس از انقلاب 25 ژانویه اظهار داشت : عصام شرف و کمال الجنزوی در شرایط دشواری نخست وزیری را برعهده گرفتند

شایان ذکر است که محمد مرسی هشام قندیل وزیر آبیاری این کشور را مامور تشکیل کابینه کرد.

کد مطلب 1657620

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