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۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۰۳

مقدسی:

طرح سامانه الکترونیکی چک های بین بانکی در زنجان اجرا شد

زنجان -خبرگزاری مهر: دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان، از اجرای طرح سامانه الکترونیکی چک های بین بانکی در استان زنجان خبر داد و گفت: این طرح از دوشنبه هفته گذشته در استان زنجان اجرایی شده است .

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مقدسی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: اجرای این طرح عدم جا به جایی چک به صورت فیزیکی است و روالی که برای وصول چک که 47 ساعت یا یک هفته طول می کشید در حال حاضر با اجرای این طرح در عرض مدت 12الی 24 ساعت است.

وی ادامه داد: فاز مطالعاتی  این طرح در سال 88 شروع شد  و در شهرستان ابهر به صورت پایلوت در کلیه بانکها اجرایی شد.

مدیر عامل بانکهای استان زنجان گفت: در حال حاضر استان زنجان اولین استان است که این طرح را در کشور اجرا می کند و در صورت موفقیت آمیزبودن در بقیه استانها هم اجرا می شود.

مقدسی مزایای این طرح را کاهش وصول، کاهش ترافیک ، عدم سرقت ، کاهش نیروی انسانی در سیستم بانکی ، افزایش شعبات  وکاهش زمان اعلام کرد.

وی افزود: در مجموع این طرح آثار مثبتی  در روندکاری سیستم بانکی را به همراه خواهد داشت.
 

کد مطلب 1657623

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