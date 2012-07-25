64 طرح اشتغالزایی مددجویان در شهرستان کهگیلویه اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عنایت رحیمی نیا عصر سه شنبه افزود: توانمند سازی و اشتغال خانواده های تحت حمایت این نهاد از جمله اهداف اجرا شدن این طرح ها است.

وی بیان داشت: در سال گذشته یک هزار و 115طرح اشتغال زایی و کارانگیزی با اعتبار بالغ بر 29میلیارد و592 میلیون ریال اجرا شد که این روند درسال جاری نیز ادامه خواهد داشت.

رحیمی نیا افزود: طرحهای مذکور در رشته های کشاورزی، دامپروری، صنفی، صنعتی و خدمات اجرا شد.

واگذاری زمین به کمیته امداد در اولویت قرار دارد

فرماندار شهرستان چرام گفت: باتوجه به فعالیتهای مثبت کمیته امداد درعرصه فرهنگی واگذاری زمین برای فعالیتهای این نهاد در اولویت قرار دارد.

علیرضا نیکروز عصر سه شنبه افزود: فعالیتهای فرهنگی کمیته امداد با برنامه، هدفمند و موثر بوده و مسئولین باید با این نهاد حمایتی تعامل بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به فعالیتهای فرهنگی این نهاد بیان داشت: در کانون فرهنگی این نهاد 100 نفر دانش آموز دختر در مقاطع تحصیلی راهنمائی و دبیرستان درقالب کلاسهای آموزش قرآن، احکام، دست آوردهای انقلاب اسلامی، آموزش رایانه، نقشه کشی، معرق کاری، کلاسهای ورزشی تنیس و پینگ پنگ فعالیت دارند.

نیکروز عنوان کرد: پس ازطی دوره آموزشی و برگزاری آزمون برای شرکت کنندگان در این کلاسها گواهی مهارت صادر می شود.