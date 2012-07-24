واسطه ها دلیل تغییر قیمتها/ مرغ وارداتی در بازار تهران برای جبران کمبودها

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن در حاشیه جلسه روز سه شنبه ستاد تنظیم بازار استان تهران، در جمع خبرنگاران افزود: در جلسه امروز تنظیم بازار برای ذخیره‌ سازی تصمیم‌گیری شد؛ امور پشتیبانی سازمان صنعت، معدن و تجارت با کمک بخش خصوصی ذخیره سازی برخی اقلام پر مصرف را از طریق واردات و خرید تضمینی بعضی تولیدات داخلی را تغییر می ‌دهد تا بازار شاهد کاهش کالاهای پر مصرف نشود.

تأخیر در ذخیره سازی سبب تغییر قیمت برخی اقلام مصرفی مردم بود

وی گفت: دیر اقدام کردن برای ذخیره سازی و وارد کردن بعضی از اقلام سبب مشکلات قیمت شده که پیش بینی می شود آسیبی که در زمینه مشکلات قیمتی در چند وقت اخیر برای بخشی از اقلام وارد شد، تکرار نشود.

تمدن ادامه داد: بر اساس گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت، روند ارزیابی از قیمت کالاهای پرمصرف و شرایط موجود در بازار ضرورت توجه بیشتر در تنظیم بازار را گوشزد می کند.

وی بیان داشت: روند عرضه مرغ در نمایشگاه‌ های عرضه مستقیم کالا تا پایان برگزاری نمایشگاه ادامه خواهد داشت و همچنان مرغ‌های وارداتی در این نمایشگاه‌ ها عرضه می‌ شود.

استاندار تهران یادآور شد: در ورود به بازار و تأمین کالا و معیشت به هیچ ‌وجه نباید تابع آدرس دادن‌های غلط باشیم، چرا که مصرف کننده ضرر می‌ کند؛ اینکه گفته می‌ شود کالایی گران یا ارزان می‌ شود، آدرس غلط دادن به مردم است و کسانی که در این بحث متضرر می ‌شوند، مردم هستند.

وی اضافه کرد: مردم به این ترتیب کالایی را بی ‌جهت در خانه نگهداری می‌ کنند و بعد آن را دور می ‌ریزند، به بهانه اینکه ممکن است قیمت بیشتر شود که این امر، خانوار را متضرر می‌ کند؛ به همین دلیل، شهروندان مواظب آدرس‌های غلطی که این روزها برخی در مورد بازار ارائه می ‌دهند، باشند، چراکه عده‌ای ممکن است هدف مخربی از دادن کد غلط به مردم داشته باشند.

بالا بردن عطش مصرف، دادن کد غلط به مردم است

رئیس ستاد تنظیم بازار استان تهران تأکید کرد: بالا بردن عطش مصرف، دادن کد غلط به مردم است که عده‌ای این کار را انجام می ‌دهند، چراکه به اعتقاد ما کالای آنها روی دستشان مانده ومی خواهند کالاهای مانده خود را با آدرس غلط ، آب کنند.

وی افزود: شرایط بازار و تولید، شرایط کاملا متعارف و عادی است و آمارها نشان می ‌دهد که میزان جوجه ‌ریزی در مرغ‌داری‌ها نه تنها کاهش نداشته، بلکه شش درصد نیز افزایش داشته است .

استاندار تهران ادامه داد: یکی از این دلایل که بر قیمت مرغ تأثیر گذاشت، تقاضای مازاد بر مصرف بود و دلالان و واسطه‌ ها نیز یکی دیگر از دلایل تغییر این قیمت‌ها هستند که مقرر شد قاطعانه با این افراد برخورد شود، چرا که بدون دلیل به تغییر قیمت‌ها دامن می ‌زنند.

مرغ وارداتی در بازار تهران برای جبران کمبودها

وی گفت: قیمت تمام شده مرغ با قیمت نهاده آزاد 5200 تا 5300 تومان است. این در حالی است که روند قیمت مرغ در بازار، صعودی است؛ از سوی دیگر مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به محدودیت‌هایی که برخی از استان‌های همجوار برای ارسال مرغ به تهران به وجود آورده‌ اند، مرغ وارداتی را به بازار تهران تزریق کنند تا این کمبودها جبران شود.

استاندار تهران اضافه کرد: نیاز مصرف مرغ تهران روزانه یکهزار تن است که بخشی از آن باید از استان‌های همجوار تأمین شود و اگر این استان‌ها محدودیت ایجاد می‌ کنند، باید مرغ وارداتی را به بازار تهران تزریق کنیم تا این کمبودها مرتفع شود.

وی افزود: در جلسه امروز سه محور اساسی و علل اصلی گرانی مرغ مورد بررسی قرار گرفت که یکی از این مباحث، تأکید بر افزایش ذخیره‌ سازی اقلام پرمصرف بود، چراکه بخشی از مشکلات پیش آمده مربوط به نبود ذخیره‌سازی کافی به وجود آمده است.

دستگاههای مرتبط در حال جبران مشکلات هستند

تمدن تصریح کرد: دستگاههای مرتبط در حال جبران این مشکلات هستند؛ امور پشتیبانی دام و سازمان صنعت، معدن و تجارت با کمک بخش خصوصی، برخی اقلام پرمصرف را از طریق واردات و تولیدات داخلی ذخیره ‌سازی می کنند تا بار دیگر دچار کاهش کالاهای پرمصرف مردم نشویم.

وی ادامه داد: برای تنظیم بازار کالاها به ویژه اقلام پرمصرف، نظارت‌ها و بازرسی‌ها تشدید خواهد شد، چراکه برخی از کالاها با تغییر قیمت مواجه شده و این در حالی است که تولید هیچ کاهشی نداشته، عرضه این کالاها به وفور وجود داشته اما قیمت این کالاها رشد تصاعدی داشته است.