نخستین کارگاه کوتاه مدت فیلمسازی در شهرکرد‏ برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری گفت: نخستین کارگاه فیلم سازی دانش آموزان با هدف کشف استعدادهای درخشان دانش آموزان استان برگزار می شود.

‏حجت الله شیروانی افزود: این کارگاه در 10 جلسه متوالی برگزار خواهد شد و برای دانش آموزان مقطع دبیرستان است.

وی ادامه داد: دانش آموزان شرکت کننده در این کارگاه های فیلم سازی می بایست در پایان دوره یک فیلم کوتاه را کارگردانی کنند.

شیروانی افزود: نخستین کارگاه فیلم سازی دانش آموزی با همکاری سازمان آموزش و پرورش صورت گرفته و بیش از 11 نفر از دانش آموزان علاقه مند به این رشته نری در این کارگاه ثبت نام کرده اند.

وی اظهار داشت : قاسم اسماعیلی دهکردی در بخش کارگردانی، سعید بهرامی در بخش صدا برداری، احسان ایزدی دهکردی در بخش تدوین، حمزه امیدی در بخش تصویر برداری و محسن باقری دستگردی در بخش فیلمنامه نویسی مدرسین این کارگاه هستند.

نشست بررسی آداب نقد و جایگاه نقد ادبی در انجمنها در شهرکرد برگزار شد ‏

داستان نویسان استان چهارمحال و بختیاری در دومین نشست آداب نقد و جایگاه نقد ادبی در انجمن ها را مورد ارزیابی و بررسی قرار دادند.‏

مسئول واحد ادبیات حوزه هنری چهارمحال و بختیاری گفت : متاسفانه وضعیت نقد آثار ادبی در استان مطلوب نیست و برگزاری کارگاه نقد و مطالعات بیشتر در این زمینه میتواند راه گشای این مشکل باشد.

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احمد رحیم خانی افزود: بزرگترین مشکل در این زمینه دانش اندک در مورد نقد و مکاتب نقد خصوصاً در حوزه مباحث نظری است.

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وی ادامه داد: ما هم اکنون نیازمند رسیدن به مکتب نقد ایرانی هستیم .مکتبی که با مباحث ادبی کشور هم سو باشد و نقد ما نقدی ایرانی با هویت ایرانی است.



رحیم خانی افزود: از قرن 19 به بعد در جهان مکاتب نقد فراوانی شکل گرفت از جمله نقد های ساختارگرایانه، پسا ساختار گرایانه، فمینیستی و ... که هویت غربی دارند و از یک دیدگاه خاص به اثر نگاه می کند این در صورتی است که مکتب نقد ایرانی نقدی است که هم اصول جدید نقد را رعایت می کند و هم هویت ایرانی دارد.

پیمان نجفی بازیگر فیلم "خانه فاطمه کجاست" درگذشت ‏

پیمان نجفی بازیگر نوجوان فیلم "خانه فاطمه کجاست"براثر سانحه تصادف در شهرستان کوهرنگ درگذشت.

پیمان نجفی نوجوان بختیاری هنرمندی است که در فیلم" خانه فاطمه کجاست " به تهیه کنندگی حوزه هنری چهارمحال و بختیاری ایفای نقش کرده است.



پیمان نجفی برای بازی در این فیلم توسط داوران جشنواره کودک و نوجوان مورد تقدیر قرار گرفت.



خانه فاطمه کجاست نخستین فیلمی است که تا کنون توانسته جوایز متعددی را برای استان چهارمحال و بختیاری به ارمغان آورد.



جایزه بهترین فیلم کوتاه از جشنواره فیلم کودک و نوجوان، بهترین فیلم از جشنواره رحمت، سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه جشنواره فجر، بهترین فیلم جشنواره الغدیر عراق، حضور در جشنواره فیلم برلین، حضور در جشنواره فیلم ایتالیا از افتخارات به دست آمده این فیلم است که بی شک بازی خوب بازیگر نوجوان فیلم در این ساخته سینمایی بی تاثیر نبوده است.

کارگاه آموزشی ایده تا فیلم در شهرکرد برگزار شد

دومین دوره کارگاه از ایده تا فیلم توسط حوزه هنری چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

رئیس حوزه هنری در جمع فیلم سازان این کارگاه گفت: با توجه به موفقیت های اخیر هنر فیلم سازی استان و هنرمندان این رشته لزوم تقویت این هنر در استان مقدمه ساز راه اندازی دومین دوره ی کارگاه ایده تا فیلم شد.

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حجت الله شیروانی در دیدار با فیلم سازان جوان این کارگاه افزود: این کارگاه در پی رسیدن به دو هدف است اول کشف و پرورش استعدادهای جوان و دوم زمینه سازی خلق و تولید آثار فاخر در آینده.

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شیروانی اظهار داشت: در این کارگاه ها قصد داریم تا ضمن افزایش کیفی و کمی هنرمندان این رشته به رشد و بالندگی هر چه بیشتر این رشته در استان بیافزاییم تا با امید به خدا بتوانیم در عرصه فیلم سازی هنرمندان توانمندی به جامعه معرفی کنیم که برخوردار از حساسیت های اجتماعی بوده و دغدغه های دینی ،ملی و انسانی داشته باشند.



برگزاری کارگاه های تخصصی شعر و داستان در حوزه ی هنری چهارمحال و بختیاری

‏واحد آفرینش های حوزه ی هنری چهارمحال و بختیاری، کارگاه های شعر، داستان و نگارش خلاق، ویژه دانش آموزان را در شهرکرد برگزار می کند. ‏

مسئول واحد آفرینش های ادبی حوزه ی هنری چهارمحال و بختیاری گفت: برای برگزاری این کارگاه ها،‎ ‎پس از ثبت نام از علاقه مندان، طی چند جسله، از متقاضیان، ارزیابی های مختلفی به عمل آمد و بعد از تعیین سطح و تشخیص نوع علاقه آنان، کلاس ها در سه کارگاه شعر، داستان و نگارش خلّاق تشکیل می شود.

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احمد رحیم خانی افزود: شناسایی نوجوانان در زمینه های نویسندگی و ذهن خلاق هنری، اصلاح نگرش ها و رویکردهای مواجهه با آثار ادبی و تحلیل آنها، افزایش مهارت در فن سخنوری و روش ها و معیارهای نقد ادبی، آموزش مهارت های نویسندگی و افزایش نگاه خلاقانه در برخورد با مسائل هنری از اهداف این کارگاه های هنری است.