روزانه 10 تن مرغ گرم دولتی در نمایشگاه کالای بروجرد عرضه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه مرادی ظهر سه شنبه به خبرنگاران رسانه های گروهی بروجرد گفت: نمایشگاه عرضه کالا در محل دائمی نمایشگاه تروکا بروجرد از 5 مرداد با 110غرفه به منظور تامین مایحتاج ضروری مردم دایر می شود.

وی افزود: قیمتها کالای عرضه شده در این نمایشگاه 5 تا 20درصد تخفیف دارد و همچنین با هماهنگیهای انجام شده با شهرداری تعدادی اتوبوس به منظور رفاه عموم به صورت رایگان برای تردد در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد اظهار داشت: این نمایشگاه حداقل 10روز برپا خواهد بود که بر اساس استقبال مردم مدت زمان این نمایشگاه تمدید خواهد شد.

مرادی با بیان اینکه در این نمایشگاه عرضه نان سنتی در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: همچنین در این نمایشگاه روزانه 10تن مرغ گرم دولتی به مردم عرضه خواهد شد.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف در نمایشگاه عرضه کالا موارد را به بازرسان این سازمان گزارش دهند.