احمدتوکلی به عنوان عضو ناظر شورای پول و اعتبار به صحن علنی مجلس معرفی شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نمایندگان عضو این کمیسیون برای عضویت در مجامع و شوراهای مرتبط انتخاب و برای رای گیری در صحن علنی مجلس معرفی شدند.



احمد توکلی و علی محمد احمدی برای شورای پول و اعتبار، جعفر قادری و محمدعلی عبدالله زاده برای صندوق توسعه ملی و اسماعیل جلیلی و عیسی امامی برای شورای رقابت انتخاب شدند.



محمد حسن دوگانی و عبدالرضا ثروتی برای شورای عالی آمار، جعفرزاده برای شورای آمایش و آقایان محمدقسیم عثمانی و رجب رحمانی برای هیئت امنای ارزی انتخاب شدند.



حسین علی حاجی دلیگانی و احمد امیرآبادی نیز برای عضویت در کارگروه تسهیل و تسریع در صدور مجوز از دستگاه های اجرایی انتخاب شدند.