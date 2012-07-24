  1. سیاست
۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۱۸

از سوی کمیسیون برنامه و بودجه؛

احمدتوکلی به عنوان عضو ناظر شورای پول و اعتبار به صحن علنی مجلس معرفی شد

احمدتوکلی به عنوان عضو ناظر شورای پول و اعتبار به صحن علنی مجلس معرفی شد

در جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات احمد توکلی به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار برای کسب رای نمایندگان به صحن علنی معرفی شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نمایندگان عضو این کمیسیون برای عضویت در مجامع و شوراهای مرتبط انتخاب و برای رای گیری در صحن علنی مجلس معرفی شدند.
 
احمد توکلی و علی محمد احمدی برای شورای پول و اعتبار، جعفر قادری و محمدعلی عبدالله زاده برای صندوق توسعه ملی و اسماعیل جلیلی و عیسی امامی برای شورای رقابت انتخاب شدند.
 
محمد حسن دوگانی و عبدالرضا ثروتی برای شورای عالی آمار، جعفرزاده برای شورای آمایش و آقایان محمدقسیم عثمانی و رجب رحمانی برای هیئت امنای ارزی انتخاب شدند.
 
حسین علی حاجی دلیگانی و احمد امیرآبادی نیز برای عضویت در کارگروه تسهیل و تسریع در صدور مجوز از دستگاه های اجرایی انتخاب شدند.

کد مطلب 1657648

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