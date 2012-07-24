آغاز واگذاری نهاده های مرغداران استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله ترکی در حاشیه جلسه روز سه شنبه ستاد تنظیم بازار استان تهران در جمع خبرنگاران افزود: واگذاری نهاده های مورد نیاز مرغداران از امروز آغاز شده و پیش بینی می شود قیمت گوشت مرغ تا 40 روز آینده کاهش یابد.

کاهش قیمت گوشت مرغ تا 40 روز آینده

وی تأکید کرد: برنامه ریزی برای کاهش قیمت مرغ به یقین در دور بعدی تولید و تا 40 روز آینده انجام می شود.

ترکی ادامه داد: وجود نهاده های دامی برای کاهش قیمت در میان تولید کنندگان بسیار مناسب است و با ورود نهاده هایی همچون سویا و ذرت و توزیع آن به قیمت بسیار مناسب، امید می رود که قیمت گوشت مرغ به تدریج کاهش یابد.

معاون استاندار تهران بیان داشت: به تمام تولید کنندگان اعلام شده که برای توزیع نهاده مراجعه داشته باشند تا قیمت مرغ که کالای اساسی مورد نیاز مردم است، در روزهای آینده مناسب یابد.

دلیلی برای تغییر قیمت مرغ در بازار وجود ندارد

ترکی افزود: با توزیع نهاده های دامی از جمله سویا به قیمت 8300 ریال در هر کیلوگرم و سایر نهاده ها از سوی شرکت امور پشتیبانی دام به مرغداران، دلیلی برای افزایش قیمت مرغ در بازار وجود ندارد.

وی با اشاره به عرضه مستقیم مواد غذایی در نمایشگاه های طرح ضیافت استان تهران، تأکید کرد: عرضه مستقیم مرغ در این نمایشگاه ها همچنان ادامه دارد و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.