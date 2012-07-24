جشنواره فیلمنامه نویسی "آیات" در لرستان برگزار می شود

منصور احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دنیای هنرهای نمایشی می تواند ما را در رسیدن به اهداف عالی و گسترش فرهنگ و هنر قرآنی، رو به جلو برده و پیچیده ترین تجربه های روحی و تاریخی ملتها را با ابزار نمایشی بیان کند.

وی تصریح کرد: نشر و ترویج اندیشه های والا، آموزش همراه با خلاقیت، معرفی الگوها، غنی سازی اوقات فراغت و در نهایت تعالی فرهنگ ملی و مذهبی از اهداف گروههای نمایشی است که با هدایت و حمایت کارشناسان خود سعی دارد به کشف و شناسایی استعدادهای ناب در میان علاقمندان این هنر بپردازد.

دبیر اجرایی جشنواره فیلمنامه نویسی و نمایشنامه نویسی "آیات" تصریح کرد: به همین منظور اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با همکاری مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور اقدام به برگزاری نخستین جشنواره فیلمنامه نویسی و نمایشنامه نویسی کرده است.

احمدی ترویج فرهنگ قرآن و عترت در میان جوانان، نشر مفاهیم قرآنی و استفاده از مفاهیم ارزشمند قرآن کریم در فیلمنامه و نمایشنامه، تعمیق رابطه هنرمندان با مفاهیم حیات بخش قرآن کریم، شناسایی فیلمنامه و نمایشنامه نویسان برتر کشور در زمینه معارف قرآنی و معرفی آثار فاخر در زمینه معارف قرآنی را از جمله اهداف برگزاری این جشنواره برشمرد.

وی با بیان اینکه این جشنواره در دو بخش اصلی و ویژه برگزار خواهد شد، یادآور شد: بخش اصلی با عنوان "انسان در منظر قرآن" شامل فیلمنامه نویسی فیلم کوتاه و پویا نمایی و نمایشنامه نویسی کودک و نوجوان و عمومی است.

احمدی ادامه داد: همچنین بخش ویژه این جشنواره با عنوان قرآن کتاب بیداری نیز در دو بخش فیلمنامه نویسی و نمایشنامه نویسی برگزار می شود.