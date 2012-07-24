سالن باشگاه شهید بابایی در شأن قویترین مردان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه اولین آکادمی قویترین مردان استان البرز که در باشگاه شهید بابایی کرج برگزار شد، با انتقاد از اینکه این سالن زیبنده هیچ ورزشکاری نیست، اظهار داشت: قویترین مردان به دلیل سوابق و مدال های فراوان همواره یک پله از دیگر ورزشکاران بالاتر هستند بنابراین باید سالنی در شان این عزیزان تهیه کنیم.



وظیفه شهرداری توسعه ورزش استان البرز نیست

وی با بیان اینکه مشکلات شهر کرج بسیار زیاد است، اضافه کرد: شهرداری کرج هیچ وظیفه در توسعه ورزش ندارد اما امروزه بخش اعظمی از پروژه و اعتبار شهرداری کرج در حوزه ورزش هزینه می شود و بخش تربیت بدنی شهرداری کرج بیش از توان هزینه می کند.

شهردار کرج گفت: امروز خودمان را به این مراسم دعوت کردیم و فردی ما را دعوت نکرده است و در این امر هیچ بحثی نیست به دلیل اینکه محفل دوستانه است و قصد ما این بود که جمعی تشکیل دهیم تا در مورد مسائل و مشکلات کشتی گیران و بدن سازان استان رسیدگی شود.



آقازاده با بیان اینکه قبول داریم این سالن دارای مشکلات است، اضافه کرد: به مسئولان بدن ساز پیشنهاد دادم هر کدام از سالن های شهر را که دوست دارند انتخاب کنند ولی این سالن را به دلیل مرکزیت انتخاب کردند.



یک سالن چند منظوره در باشگاه شهید بابایی کرج ساخته می شود



وی از احداث یک سالن چند منظوره در باشگاه شهید بابایی کرج خبر داد و افزود: 500 میلیون تومان برای احداث این سالن اختصاص می یابد.



شهردار کرج گفت:‌ خواهش بنده این است که در 5 ماه آینده رشته های ورزشی کشتی و بدن سازی به صورت مشترک از سالن اولین آکادمی قویترین مردان استفاده کنند انشاالله در آینده مشکل این سالن برطرف خواهد شد.

وی اظهار داشت: هم اکنون در نظر داریم که 50 تا 100 میلیون تومان برای تجهیزت سالن اولین آکادمی قویترین مردان اختصاص دهیم.



آقازاده ادامه داد: نمی توانیم این سالن را واگذار کنیم ولی ورزشکاران بدن ساز می توانند رایگان از این سالن استفاده کنند.



نامگذاری بلوار منطقه 6 کرج به نام روح الله داداشی



شهردار کرج افزود:‌ نام یکی از بلوارهای منطقه 6 کرج را روح الله داداشی خواهیم گذاشت.

