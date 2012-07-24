تبریزی ها قهرمان موتور کراس چند جانبه بناب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای موتورسواری چند جانبه در بخش کراس با حضور 30 شرکت کننده از هشت شهر در پیست موتورکراس شهرستان بناب برگزار و نفرات برتر کلاس های مختلف معرفی شدند.

در این مسابقات که موتورسوارانی از شهرهای تبریز، ارومیه، قزوین، کرج، مهاباد، ملکان، بناب و مراغه شرکت کرده بودند، در کلاس 125 سی سی احد برزگر ریاضی از تبریز به مقام قهرمانی رسید، حسن علیپور از کرج دوم شد و رسول محمد علی زاده از تبریز بر سکوی سوم ایستاد.

در کلاس 250 سی سی نیز محمدرضا آریانی از تبریز مقام قهرمانی را به نام خود ثبت کرد، مهرداد گوگ تپه از ارومیه روی سکوی دوم ایستاد و رسول نجفیان از قزوین حائز رتبه سوم شد. ایوب ظهیری سرپرست هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی آذربایجان شرقی از سوی فدراسیون، به عنوان ناظر ویژه در این رقابتها حضور داشت.

گفتنی است از سوی هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی شهرستان بناب، به نفرات اول تا سوم هر کلاس کاپ و مدال قهرمانی اهدا شد و هیئت استان نیز جهت قدردانی از میزبانی شهرستان بناب، هدیه ای نقدی به هیئت این شهرستان اهدا کرد.