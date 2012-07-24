هفتمین نمایشگاه استانی قرآن کریم در خراسان شمالی برگزار می شود

حسین ثابت قدم وحید در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هفتمین نمایشگاه قرآن کریم با حضور 14 ناشر خارج از استانی و 2 ناشر بومی در یازدهمین روز ماه مبارک رمضان آغاز می‌شود و به مدت 6 روز نیز ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در این نمایشگاه در 40 غرفه دایر خواهد شد، اظهار داشت: برنامه‌های این نمایشگاه در 6 بخش کلی نشر مکتوب و الکترونیک، کودک و نوجوان، آموزش، بخش هنری، پژوهش و بخش محافل و مراسم‌ها برگزار می‌شود.

به گفته ثابت قدم وحید در بخش نشر مکتوب و الکترونیک؛ قرآن و ادعیه منتخب و همچنین نرم افزارهای قرآنی ارائه خواهد شد.

وی اضافه کرد: همچنین در بخش کودک و نوجوان نیز برنامه‌هایی چون کارگاه‌های آموزش قرآن، قصه گویی، آموزش احکام و نماز انجام می‌شود.

این مسئول اظهار داشت: در این نمایشگاه انواع محصولات فرهنگی با تخفیف 30 الی 40 درصدی عرضه می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی تصریح کرد: این نمایشگاه از 11 الی 16 رمضان به مدت 6 روز دایر بوده و علاقه مندان می‌توانند همه روزه صبح از ساعت 9.30 تا 13 و عصر نیز از ساعت 16 تا 22.30 از این نمایشگاه بازدید کنند.