مسئولیت های جدید حسینیان و رسایی در کمیسیون اصل نود مجلس

محمدعلی پورمختار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه عصر امروز روسای کمیته های تخصصی کمیسیون اصل نود انتخاب شدند.

وی با بیان اینکه در این جلسه آقای داوود محمدی به ریاست کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی، حسین آذین کمیته فرهنگی و اجتماعی و مصطفی افضلی فرد نیز به عنوان رئیس کمیته سیاسی نظامی انتخاب شدند، گفت: همچنین حجت الاسلام روح الله حسینیان به عنوان مسئول کمیته قضایی کمیسیون معرفی شد.



رئیس کمیسیون اصل نود با اعلام بر اینکه محمدعلی پورمختار نیز به عنوان مسئول کمیته مجلس و امور ویژه کمیسیون اصل نود انتخاب شد، اظهار داشت: همچنین آقای حمید رسایی به عنوان مسئول کمیته ارتقا سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی انتخاب شد.