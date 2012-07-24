مدافع تراکتورسازی به گسترش فولاد پیوست

میر مهدی قریشی عصر روزسه شنبه با تائید این خبر به خبرنگار مهر گفت: من ابتدای فصل جاری به تیم تراکتورسازی تبریز پیوستم اما بنا به درخواست مسئولان باشگاه گسترش فولاد و موافقت مسئولان باشگاه تراکتورسازی، به صورت قرضی به گسترش فولاد آمدم.

وی ادامه داد: من از اینکه به تیم تراکتورسازی پیوسته بودم، خیلی خوشحال بودم چون تراکتورسازی تیم محبوب همه همشهریانم است اما آمدنم به گسترش فولاد نیز تصمیمی بود که مسئولان دو باشگاه اتخاذ کردند.

قریشی از حضور در تیم گسترش فولاد تبریز نیز ابراز رضایت کرد و افزود: تیم گسترش فولاد نیز دیگر تیم شهرم است و من از اینکه در خدمت این تیم خواهم بود، ناراضی نیستم و از این بابت نیز خوشحالم که باید شاگرد رسول خطیبی باشم.

وی تصریح کرد: امیدوارم در لیگ دسته اول امسال بتوانم با پیراهن تیم گسترش فولاد بازی های خوبی به نمایش بگذارم و در پایان مسابقات سهمی در کسب جواز حضور در لیگ برتر توسط این تیم داشته باشم.

این مدافع خوش آتیه در خاتمه اظهار داشت: من با تیم تراکتورسازی قراردادی سه ساله دارم و خیلی دوست دارم تا در فصل های بعدی به همراه این تیم در مسابقات لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا به میدان بروم.

گفتنی است میر مهدی قریشی دو فصل پیش در تیم لیگ یکی ماشین سازی تبریز توپ می زد و فصل گذشته را نیز شاگرد زوران اسمیلسکی در تیم فولاد یزد بود.









