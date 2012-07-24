به گزارش خبرگزاری مهر، تجمع اعتراض آمیز تشکل های دانشجویی و جمعی از مردم در اعتراض به کشتار وحشیانه مسلمانان در میانمار بعدازظهر امروز در مقابل سازمان ملل در تهران برگزار شد. در پایان این تجمع بیانیه ای قرائت شد که متن کامل آن به شرح زیر است:

بسمه تعالی

بیانیه جهانی و مشترک روز بین المللی همبستگی با مردم مظلوم کشور میانمار

همانگونه که مردم فلسطین و تمامی دوستداران آزادی آن، امروز بعد از گذشت 64 سال، از سال روز نکبت یعنی تاسیس رژیم اشغال گر قدس در 15 می سال 1948 کماکان خاطره تلخ این روز را به یاد می آورند، مردم مسلمان و محروم میانمار نیز خاطرات تلخ 64 سال آوارگی را ازتاریخ 4 ژانویه سال 1948 در اذهان خود مرور می کنند.

این روز همان روزی است که استعمار انگلیس با خروج خود از کشور برمه و اعطای قیمومیت مسلمانان روهینگیا ساکن آراکان به دولت نظامی برمه، رنج و عذاب این ملت را رقم زد.

از آن زمان تا کنون مسلمانان روهینگیا در سایه وحشت یکی از ظالم‌ترین رژیم‌های حاکم دردنیا زیسته‌اند. اما با این همه، رنج و عذاب این ملت تا کنون کمتر به گوش جهانیان رسیده است و شاید بتوان آنان را فراموش شده‌ترین ملت مظلوم دنیا نامید.

امروز با گذشت ده‌ها سال کماکان مسلمانان روهینگیا تحت رنج و عذاب به سر می‌برند. طی ماه‌های گذشته بسیاری از مسلمانان روهینگیا به دست بوداییان افراطی به قتل رسیده‌اند؛ بیش از 60 روستای محل سکونتشان به آتش کشیده شده است، بیش از 22 مسجد ویران شده است، زنان متعددی مورد تجاوز قرار گرفته‌اند و قریب به 100 هزار آواره روهینگیای به صدها هزار آوارگان سال‌های قبل اضافه شده است.

مطابق با گفته شاهدان عینی؛ آنچه بر سر مرد و زن و کودک این قوم آمده است، خارج از حد تصور است. این در شرایطی است که نیروهای دولتی میانمار در اغلب موارد یا سکوت کرده‌اند و یا حتی خود در حملات بر ضد مسلمانان نقش داشته‌اند و از همه دردناک‌تر اینکه این اتفاقات در سکوت کامل رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی رخ داده است. برای این رسانه‌ها و نهادها حقوق بشر ابزاری است، برای پیشبرد اهداف که امروز بارزترین نمونه آن را در مورد کشور سوریه می‌توان شاهد بود.

ما تجمع کنندگان در برابر دفتر سازمان ملل متحد در تهران در روزی که از سوی تشکل‌های مردم‌نهاد دنیا به نام روز جهانی همبستگی با مظلومین کشور میانمار نامگذاری شده است، اعلام می‌داریم:

بر نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و شورای امنیت و نیز سازمان کشورهای اسلامی است که هر چه سریعتر سکوت خود را در قبال این جنایات شکسته و نسبت به اتفاقات و نسل‌کشی رخ داده در کشور میانمار نسبت به مسلمانان موضع‌گیری جدی کنند.

کشورهای حوزه آسه‌ آن و دارای ارتباطات اقتصادی ـ سیاسی با کشور میانمار بایستی تمامی تلاش خود را جهت اعمال فشار و توقف ظلم نسبت به مسلمانان این منطقه مبذول دارند.

ضروری است کشور میانمار هرچه سریعتر حق شهروندی مسلمان روهینگیایی میانمار را که سه دهه است از آنان سلب شده و چند میلیون انسان را از زندگی ساقط کرده است، به آنان بازگرداند.

از کشور مسلمان بنگلادش درخواست داریم تا هرچه سریعتر نسبت به بازگشایی مرزهای خود و پذیرش آوارگان مسلمان ساکن در مرزها اقدام کنند تا از تحقق فاجعه‌ای انسانی جلوگیری شود.

ضروری است هر چه سریعتر تدابیری جهت مجازات مسببین و عاملان کشتار، تخریب و تجاوز به مسلمانان شکل گیرد.

در پایان از ملت روزه‌دار ایران تقاضا داریم با توجه به شرایط صدها هزار مسلمان آواره روهینگیایی با مشارکت در طرح جمع‌آوری کمک برای مظلومان میانماری، سهمی در کاهش آلام چندین دهه این مردم داشته باشند.

والسلام

بیانیه جهانی و مشترک روز بین المللی همبستگی با مردم مظلوم کشورمیانمار

ستاد مردمی حمایت از مستضعفین میانمار در ایران