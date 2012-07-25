مشکل روشنایی همه شهرکها و نواحی صنعتی لرستان حل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد محمدی در این رابطه اظهار داشت: با بررسیهای انجام شده به منظور اتخاذ راهکارهای اصولی در خصوص مسائل مرتبط با امکانات زیربنایی نواحی و شهرکها رفع مشکل روشنایی معابر برای ارتقاء سطح بازدهی واحدهای تولیدی در سه ناحیه صنعتی پل هرو، مرزیان و کوهدشت در دستور کار قرر گرفت.

وی افزود: تامین و ترمیم شبکه روشنایی معابر موضوعی تنها تزئینی نیست بلکه روشی برای تأمین امنیت محیط شهرک بوده و نقش باز دارنده ای در وقوع جرم و حوادث و تصادفات دارد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان گفت: همچنین برطرف کردن مشکلات شبکه روشنایی شهرکهای صنعتی شماره یک خرم آباد، دورود، شهرک صنعتی شماره یک بروجرد و فاز قدیم شهرک صنعتی شماره 2 خرم آباد و نورآباد نیز در دست اقدام است.

محمدی یادآور شد: طی بررسی ها و برنامه ریزی های به عمل آمده ظرف دو ماه آینده در همه شهرکها و نواحی صنعتی استان مشکل روشنایی معابر حل خواهد شد.

هر دو روز پیمان سپاری یک پروژه در شرکت شهرکهای صنعتی لرستان

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان گفت: در حال حاضر تعداد 60 پروژه به مبلغ 11 میلیارد تومان در شهرکهای صنعتی استان در حال اجرا است که پیش بینی می شود تعداد کل پروژه ها در سالجاری حداقل به 100 پروژه افزایش یابد.

فرزاد محمدی گفت: از این 60 پروژه، پیمان سپاری و اجرای تعداد 42 پروژه در سه ماهه اول سال صورت گرفته که این تعداد پروژه به مبلغ 6 میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: ما سعی داریم پروژه هایی که در سال گذشته پیمان سپاری شده اند را نیز با سرعت و پیشرفت فیزیکی بالا و طبق برنامه زمانبندی در سال 91 به پایان برسانیم.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان اظهار داشت: شرکت شهرکهای صنعتی یکی از دستگاههای اجرایی است که با تکمیل زیرساختهای شهرکها می تواند گام بلندی در راه توسعه و آبادانی کشور داشته باشد.

وی افزود: ما از همه دستگاههای اجرایی مرتبط می خواهیم در این امر خطیر ما را یاری کنند تا بتوانیم علاوه بر توسعه شهرکها میزان تولید و اشتغالزایی را نیز افزایش دهیم.

محمدی یادآور شد: در نظر داریم بر اساس اصول مهندسی ارزش با کمترین هزینه، در کوتاهترین زمان و بالاترین کیفیت این تعداد پروژه ها را در سال جاری به اتمام برسانیم تا به این طریق بخشی از مشکلات مزمن و تجمعی زیرساختی شهرکها مرتفع شود.