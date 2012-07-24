قیمت مرغ آزاد از هفته آینده در استان تهران 5500 تومان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا موسوی مجد در حاشیه جلسه روز سه شنبه ستاد تنظیم بازار استان تهران، در جمع خبرنگاران، به اینکه طی هفته گذشته و در جریان بازرسی‌های انجام شده با بیش از دو هزار واحد صنفی متخلف برخورد شد، اشاره کرد.

وی ادامه داد: پرونده‌ های مربوط به گزارش بازرسی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده و برابر برنامه ‌ریزی‌های انجام شده، روزانه از 10 هزار واحد صنفی فروش مرغ در سطح استان تهران بازرسی خواهد شد.

با متخلفان و گرانفروشان و کم فروشان به طور جدی برخورد خواهد شد

مدیرکل بازرسی و نظارت اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران بیان داشت: با متخلفان و گرانفروشان و کم فروشان به طور جدی برخورد خواهد شد.

وی تصریح کرد: سامانه تلفنی 124 آماده دریافت شکایات مردمی در این خصوص است و بازرسان در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل اعزام شده و به تخلفات رسیدگی می ‌کنند.

موسوی مجد اضافه کرد: امید است با سازماندهی صورت گرفته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و سرکشی‌های مداوم به واحدهای صنفی، از هفته آینده شاهد کاهش قیمت مرغ در استان تهران و سپس در سراسر کشور باشیم.

وی اظهار داشت: اگر بحث واردات و هماهنگی‌های لازم صورت بگیرد، قیمت مرغ در بازار آزاد به نرخ واقعی خود یعنی پنج هزار و 500 تومان خواهد رسید.